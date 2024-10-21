ОРВИ во Владивостоке: как защититься?

Posted 21 октября, 12:12
Published 21 октября, 12:12
Modified 21 октября, 12:14
Updated 21 октября, 12:14
Эксперты маркетплейса здоровья zdravcity.ru зарегистрировали рост спроса на типичный аптечный набор средств — почти на 100% по отношению к этому же периоду прошлого года. Пока врачи заняты лечением заболевших, каждый приморец должен использовать все возможные способы защиты себя и близких от вируса.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о самой эффективной профилактической мере — прививке от гриппа. До конца октября бесплатная вакцинация выполняется в районных поликлиниках и дополнительных передвижных пунктах в разных районах города. Чтобы сформировался иммунитет, от прививки до подъема заболеваемости ОРВИ должно пройти не менее 2-3 недель.
Личные меры профилактики:
Особое внимание следует уделить витаминотерапии, как одному из самых важных профилактических мероприятий. В аптеках «Здравсити» отмечают значительное повышение спроса на комплексы витаминов для взрослых и детей, БАДы. Это связано с желанием многих приморцев поддержать иммунитет в непростое время и получить ценные нутриенты перед пиком ОРВИ.
Чтобы все важные препараты были под рукой, нужно сделать ревизию лекарственного арсенала, избавиться от просроченных и приобрести свежие аналоги.
Чем наполнить осеннюю аптечку в ожидании респираторных инфекций:
Если в семье есть дети, эксперты «Здравсити» рекомендуют собрать отдельную аптечку с препаратами, подходящими по возрасту каждому ребенку.
Дефицита лекарств в настоящее время не наблюдается. Однако в офлайн-пунктах могут быть перебои с препаратами на фоне ажиотажа в пиковый период простуд, поэтому мудрое решение — выбирать и заказывать в онлайн-аптеке.
Маркетплейс здоровья «Здравсити» обладает широким ассортиментом — более 50 тысяч позиций, по которым удобно делать выбор в каталоге на сайте. Каждый товар зарегистрирован в системе «Честный знак», его подлинность и срок годности легко проверить по коду. Есть возможность круглосуточно получить консультацию дежурного фармацевта по выбору, приему лекарств. Доставка осуществляется в ближайший аптечный пункт партнерской сети, а их во Владивостоке около двухсот.
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