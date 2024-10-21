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Posted 21 октября, 12:12

Published 21 октября, 12:12

Modified 21 октября, 12:14

Updated 21 октября, 12:14

ОРВИ во Владивостоке: как защититься?

ОРВИ во Владивостоке: как защититься?

21 октября 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
ОРВИ во Владивостоке: как защититься?
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Ежегодно с наступлением холодов приходит сезон острых респираторных вирусных инфекций.

Эксперты маркетплейса здоровья zdravcity.ru зарегистрировали рост спроса на типичный аптечный набор средств — почти на 100% по отношению к этому же периоду прошлого года. Пока врачи заняты лечением заболевших, каждый приморец должен использовать все возможные способы защиты себя и близких от вируса.

Легче предупредить, чем лечить

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о самой эффективной профилактической мере — прививке от гриппа. До конца октября бесплатная вакцинация выполняется в районных поликлиниках и дополнительных передвижных пунктах в разных районах города. Чтобы сформировался иммунитет, от прививки до подъема заболеваемости ОРВИ должно пройти не менее 2-3 недель.

Личные меры профилактики:

  • по возможности меньше посещать общественные места;
  • при выходе из дома пользоваться средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, оксолиновая мазь в нос, антисептик для рук);
  • сбалансировать питание, чтобы получить максимум витаминов, минералов;
  • правильно организовать работу и отдых;
  • нормализовать сон;
  • закаляться, заниматься спортом;
  • часто проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;
  • выполнять влажную уборку помещения с антисептическими средствами;
  • соблюдать правила личной гигиены.

Особое внимание следует уделить витаминотерапии, как одному из самых важных профилактических мероприятий. В аптеках «Здравсити» отмечают значительное повышение спроса на комплексы витаминов для взрослых и детей, БАДы. Это связано с желанием многих приморцев поддержать иммунитет в непростое время и получить ценные нутриенты перед пиком ОРВИ.

Домашняя аптечка на страже

Чтобы все важные препараты были под рукой, нужно сделать ревизию лекарственного арсенала, избавиться от просроченных и приобрести свежие аналоги.

Чем наполнить осеннюю аптечку в ожидании респираторных инфекций:

  • витаминные комплексы, БАДы с витамином С;
  • назальные капли или спреи от насморка;
  • противовирусные препараты;
  • жаропонижающие средства;
  • лекарства от кашля;
  • травяной чай для питья, сборы для полоскания горла;
  • термометр;
  • медицинские маски, антисептик.

Если в семье есть дети, эксперты «Здравсити» рекомендуют собрать отдельную аптечку с препаратами, подходящими по возрасту каждому ребенку.

Дефицита лекарств в настоящее время не наблюдается. Однако в офлайн-пунктах могут быть перебои с препаратами на фоне ажиотажа в пиковый период простуд, поэтому мудрое решение — выбирать и заказывать в онлайн-аптеке.

Маркетплейс здоровья «Здравсити» обладает широким ассортиментом — более 50 тысяч позиций, по которым удобно делать выбор в каталоге на сайте. Каждый товар зарегистрирован в системе «Честный знак», его подлинность и срок годности легко проверить по коду. Есть возможность круглосуточно получить консультацию дежурного фармацевта по выбору, приему лекарств. Доставка осуществляется в ближайший аптечный пункт партнерской сети, а их во Владивостоке около двухсот.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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