Освобождение от военной службы в 2024 году: с какими заболеваниями не берут в армию?

Posted 21 октября, 05:34
Published 21 октября, 05:34
Modified 21 октября, 05:34
Updated 21 октября, 05:34
С 1 января 2024 года в России произошли значительные изменения в военном законодательстве, связанные с проходом срочной службы. Один из ключевых аспектов — повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Тем не менее, минимальная возрастная граница осталась прежней — 18 лет. Молодые люди, родившиеся до 1997 года, не подлежат призыву по старым правилам и уже переведены в запас.
Важно отметить, что те, кто стараются уклониться от службы, сталкиваются с серьезными последствиями: штрафы до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет. Однако отслужить не обязаны не только студенты или научные сотрудники, но и те, кто имеет определенные проблемы со здоровьем.
Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», существует пять категорий годности, которые определяют судьбу призывника в армии:
Комиссия военно-врачебного контингента, играющая ключевую роль в определении годности, включает специалистов различных медицинских направлений:
В некоторых случаях может потребоваться дополнительное обследование в специализированных медицинских учреждениях для более точной диагностики.
Освобождение от военной службы может быть предоставлено по состоянию здоровья. Документ, определяющий перечень заболеваний, — это постановление правительства РФ от 04.07.2013 N 565. Согласно этому закону, не все молодые люди обязаны отправляться в армию, если они страдают от определенных заболеваний.
Заболевания органов зрения
Проблемы со зрением — одна из наиболее часто обсуждаемых тем. Призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий или астигматизмом более 4 диоптрий в армию не пробьют путь. Специальное внимание уделяется ситуациям, когда проводилась коррекция зрения, в таких случаях возможна отсрочка для восстановления.
Избыточный или недостаточный вес
Вес, также как и зрение, играет важную роль в решении призывной комиссии. Если индекс массы тела призывника превышает 40, или если он весит меньше 45 кг, служба ему не грозит.
Проблемы с давлением и костной структурой
Гипертоники с постоянным повышенным давлением от 140/90 и более не призываются на службу. Это касается и тех, кто страдает от сколиоза с углом искривления более 17 градусов и сопутствующими проблемами, такими как боль или ограничение подвижности.
Заболевания желудочно-кишечного тракта и кожные заболевания
Болезни желудка, включая язвенную болезнь и серьёзные патологии печени и поджелудочной железы, являются весомым основанием для освобождения от армии, как и определенные кожные заболевания, такие как атопический дерматит или псориаз.
Травмы и стоматологические заболевания
Последствия серьёзных травм, таких как компрессионные переломы позвоночника, также освобождают от службы. Сюда же относятся специфические стоматологические проблемы, например, отсутствие десяти зубов на одной челюсти.
Введение строгих мер в отношении призыва и четкая структура критериев здоровья служат основой для справедливой и взвешенной политики. Молодым людям и их семьям важно быть информированными и готовыми к решению вопросов, связанных с армией, заранее. Законодательство о призыве призвано быть гибким, учитывая состояние здоровья граждан, и в 2024 году этот принцип остается ключевым в обеспечении безопасности и справедливости в военной заложенности страны.