Освобождение от военной службы в 2024 году: с какими заболеваниями не берут в армию?

С 1 января 2024 года в России произошли значительные изменения в военном законодательстве, связанные с проходом срочной службы. Один из ключевых аспектов — повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Тем не менее, минимальная возрастная граница осталась прежней — 18 лет. Молодые люди, родившиеся до 1997 года, не подлежат призыву по старым правилам и уже переведены в запас.