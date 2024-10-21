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Posted 21 октября, 05:34

Published 21 октября, 05:34

Modified 21 октября, 05:34

Updated 21 октября, 05:34

Освобождение от военной службы в 2024 году: с какими заболеваниями не берут в армию?

Освобождение от военной службы в 2024 году: с какими заболеваниями не берут в армию?

21 октября 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Армия
Важные изменения произошли в 2024 году в оборонной политике: повышение призывного возраста, новые меры для уклонистов и продолжение практики освобождения от службы по состоянию здоровья. Какие заболевания являются основанием для освобождения от военной службы — читайте в материале «Восток-Медиа».

С 1 января 2024 года в России произошли значительные изменения в военном законодательстве, связанные с проходом срочной службы. Один из ключевых аспектов — повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Тем не менее, минимальная возрастная граница осталась прежней — 18 лет. Молодые люди, родившиеся до 1997 года, не подлежат призыву по старым правилам и уже переведены в запас.

Важно отметить, что те, кто стараются уклониться от службы, сталкиваются с серьезными последствиями: штрафы до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет. Однако отслужить не обязаны не только студенты или научные сотрудники, но и те, кто имеет определенные проблемы со здоровьем.

Категории годности в армии

Фото: Изображение Midjourney

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», существует пять категорий годности, которые определяют судьбу призывника в армии:

  • Категория «А»: полная годность без ограничений, позволяющая служить в любых родах войск.
  • Категория «Б»: годность с незначительными ограничениями, учитывающими состояние здоровья.
  • Категория «В»: серьезные проблемы со здоровьем, призывник подлежит службе только в военное время.
  • Категория «Г»: временная отсрочка по состоянию здоровья, требующая времени на лечение или наблюдение.
  • Категория «Д»: окончательное освобождение от армии по медицинским показаниям.

Как проходит медкомиссия в армию?

Комиссия военно-врачебного контингента, играющая ключевую роль в определении годности, включает специалистов различных медицинских направлений:

  • Терапевт: проводит общий осмотр и анализирует результаты предварительных исследований.
  • Хирург: оценивает состояние опорно-двигательного аппарата и наличие хирургических патологий.
  • Невролог: проверяет на наличие заболеваний нервной системы.
  • Психиатр: анализирует психическое здоровье призывника.
  • Офтальмолог: выявляет офтальмологические патологии.
  • Оториноларинголог: оценивает заболевания уха, горла и носа.
  • Стоматолог: проверяет состояние зубов и полости рта.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительное обследование в специализированных медицинских учреждениях для более точной диагностики.

Болезни, освобождающие от призыва

Фото: Изображение Midjourney

Освобождение от военной службы может быть предоставлено по состоянию здоровья. Документ, определяющий перечень заболеваний, — это постановление правительства РФ от 04.07.2013 N 565. Согласно этому закону, не все молодые люди обязаны отправляться в армию, если они страдают от определенных заболеваний.

Заболевания органов зрения

Проблемы со зрением — одна из наиболее часто обсуждаемых тем. Призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий или астигматизмом более 4 диоптрий в армию не пробьют путь. Специальное внимание уделяется ситуациям, когда проводилась коррекция зрения, в таких случаях возможна отсрочка для восстановления.

Избыточный или недостаточный вес

Вес, также как и зрение, играет важную роль в решении призывной комиссии. Если индекс массы тела призывника превышает 40, или если он весит меньше 45 кг, служба ему не грозит.

Проблемы с давлением и костной структурой

Гипертоники с постоянным повышенным давлением от 140/90 и более не призываются на службу. Это касается и тех, кто страдает от сколиоза с углом искривления более 17 градусов и сопутствующими проблемами, такими как боль или ограничение подвижности.

Заболевания желудочно-кишечного тракта и кожные заболевания

Болезни желудка, включая язвенную болезнь и серьёзные патологии печени и поджелудочной железы, являются весомым основанием для освобождения от армии, как и определенные кожные заболевания, такие как атопический дерматит или псориаз.

Травмы и стоматологические заболевания

Последствия серьёзных травм, таких как компрессионные переломы позвоночника, также освобождают от службы. Сюда же относятся специфические стоматологические проблемы, например, отсутствие десяти зубов на одной челюсти.

Введение строгих мер в отношении призыва и четкая структура критериев здоровья служат основой для справедливой и взвешенной политики. Молодым людям и их семьям важно быть информированными и готовыми к решению вопросов, связанных с армией, заранее. Законодательство о призыве призвано быть гибким, учитывая состояние здоровья граждан, и в 2024 году этот принцип остается ключевым в обеспечении безопасности и справедливости в военной заложенности страны.

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