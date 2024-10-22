ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже исторического здания в центре Уссурийска

Имущественный комплекс расположен по адресу: ул. Ленина, д. 51. Здание кинотеатра является объектом культурного наследия регионального значения. «Гранд-Иллюзион» является одним из старейших кинотеатров на Дальнем Востоке. При советской власти носил название «Заря». В 1969 году стал широкоэкранным. С 1985 года был закрыт. С 1987 по 1989 годы здесь находился городской автовокзал, в 1990-е в здании располагалось кафе «Глория», затем — магазины. Паспорт объекта культурного наследия и охранное обязательство оформлены в 2023 году. По условиям аукциона, его победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.