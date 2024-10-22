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Posted 22 октября, 05:30

Published 22 октября, 05:30

Modified 22 октября, 07:29

Updated 22 октября, 07:29

ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже исторического здания в центре Уссурийска

ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже исторического здания в центре Уссурийска

22 октября 2024, 05:30
Фото: АО «ДОМ.РФ»
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ДОМ.РФ выставил на торги недвижимость в историческом центре Уссурийска (Приморский край). В составе лота: участок 0,19 га и здание первого в городе кинотеатра «Гранд-Иллюзион» постройки 1908 года площадью 682,2 кв. м.

Имущество подойдёт для размещения офисов или может быть использовано с иными коммерческими целями.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля 2025 года. Аукцион пройдёт 7 февраля. Начальная цена лота — 42,35 млн рублей.

Имущественный комплекс расположен по адресу: ул. Ленина, д. 51. Здание кинотеатра является объектом культурного наследия регионального значения. «Гранд-Иллюзион» является одним из старейших кинотеатров на Дальнем Востоке. При советской власти носил название «Заря». В 1969 году стал широкоэкранным. С 1985 года был закрыт. С 1987 по 1989 годы здесь находился городской автовокзал, в 1990-е в здании располагалось кафе «Глория», затем — магазины. Паспорт объекта культурного наследия и охранное обязательство оформлены в 2023 году. По условиям аукциона, его победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

В ближайшем окружении — административная, общественно-деловая и коммерческая застройка. До остановки общественного транспорта «Штаб армии» — около 200 м.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Приморском крае. Так, в июле за 54,68 млн рублей новому собственнику были переданы участки под размещение предприятия торговли или бытового обслуживания общей площадью 0,42 га во Владивостоке (район б. Патрокл). В мае 2023 года за 20,99 млн рублей был продан имущественный комплекс в туристическом кластере на берегу Уссурийского залива (б. Муравьиная), неподалёку от игровой зоны «Приморье». В апреле того же года за 71,13 млн рублей было реализовано бывшее общежитие ДВФУ в центре Уссурийска.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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