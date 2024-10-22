Задумчивость и уборка в комнате — тревожные звоночки суицида у детей

Если родители заметили какие-либо нехарактерные для своего ребенка привычки или поступки, им необходимо как можно скорее обратиться за помощью. Для этого можно позвонить на анонимный круглосуточный телефон всероссийской «горячей линии» 8-800-2000-122 или на «телефон доверия» кризисно-адаптационного центра (423) 207-70-75.