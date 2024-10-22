Задумчивость и уборка в комнате — тревожные звоночки суицида у детей

Posted 22 октября, 00:34
Published 22 октября, 00:34
Modified 22 октября, 00:34
Updated 22 октября, 00:34
Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова рассказала редакции «Восток-Медиа» о признаках, которые могут указывать на суицидальные наклонности у детей. По ее словам, родителям стоит насторожиться, если ребенок внезапно меняет свое привычное поведение.
«Например, дочь всегда небрежно относилась к порядку в своей комнате и вдруг стала все тщательно убирать, или всегда жизнерадостный сын стал задумчивым и скрытным», — отмечает Анастасия Витальевна.
Эксперт также подчеркивает важность контроля за временем, которое ребенок проводит за телефоном. Рекомендуется установить «родительский контроль» на устройствах детей. Кроме того, родителям следует обращать внимание на то, как ребенок спит по ночам.
Горохова предупреждает, что в последнее время появились опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение. Особенно уязвимы дети 8-11 лет из благополучных семей, хорошо учащиеся и посещающие различные кружки и секции.
Если родители заметили какие-либо нехарактерные для своего ребенка привычки или поступки, им необходимо как можно скорее обратиться за помощью. Для этого можно позвонить на анонимный круглосуточный телефон всероссийской «горячей линии» 8-800-2000-122 или на «телефон доверия» кризисно-адаптационного центра (423) 207-70-75.
Специалисты призывают не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении детей, даже если речь идет о чужом ребенке.
«Этим вы спасете чью-то жизнь, чью-то психику, чье-то будущее, наше будущее», — подчеркивает Анастасия Горохова.