Журналисты проанализировали доступность медпомощи по беременности в разных странах

Журналисты отмечают, что далеко не во всех странах роды и медицинское сопровождение беременности бесплатные. Так, в США расходы на это составляют около 2000 долларов, а доступ к качественной медпомощи ограничен программами страхования, не всегда покрывающими расходы. В Китае также действует система медстрахования, однако перечень платных и бесплатных услуг провинции республики определяют самостоятельно. В результате роды в этой стране могут обойтись более чем в 270 тысяч рублей. Британские власти ежегодно выделяют из бюджета 10% на роды и послеродовое наблюдение — таким образом, эти услуги в Англии являются бесплатными. Во Франции страховка покрывает только 70% медицинских услуг, все остальное оплачивают родственники роженицы. В Индии страхование оказывается только для самых бедных слоев населения.