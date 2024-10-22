Журналисты проанализировали доступность медпомощи по беременности в разных странах

Posted 22 октября, 12:58
Published 22 октября, 12:58
Modified 22 октября, 12:58
Updated 22 октября, 12:58
О том, насколько доступна медпомощь для беременных женщин и новорожденных в России и других странах, рассказали журналисты «Комсомольской правды», пишет newsnn.ru.
В России будущая мама может встать на учет уже на ранних сроках беременности и получать помощь государства. Если женщина успеет это сделать в срок до 12 недель беременности, то вправе рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 16,8 тысячи рублей. Также с этого момента она будет находиться под медицинским наблюдением.
По полису ОМС будущая мама может бесплатно посещать терапевта, гинеколога и стоматолога. В течение беременности женщине также положены три бесплатных ультразвуковых исследования и ряд обязательных анализов. Российская система ОМС предусматривает бесплатные роды. При рождении первенца родителям выплачивается маткапитал — 631 тысяча рублей, при рождении второго ребенка — 202 тысячи рублей. Такие правила действуют с 1 февраля 2024 года, пишет kp.ru.
Журналисты отмечают, что далеко не во всех странах роды и медицинское сопровождение беременности бесплатные. Так, в США расходы на это составляют около 2000 долларов, а доступ к качественной медпомощи ограничен программами страхования, не всегда покрывающими расходы. В Китае также действует система медстрахования, однако перечень платных и бесплатных услуг провинции республики определяют самостоятельно. В результате роды в этой стране могут обойтись более чем в 270 тысяч рублей. Британские власти ежегодно выделяют из бюджета 10% на роды и послеродовое наблюдение — таким образом, эти услуги в Англии являются бесплатными. Во Франции страховка покрывает только 70% медицинских услуг, все остальное оплачивают родственники роженицы. В Индии страхование оказывается только для самых бедных слоев населения.
В ОАЭ если женщина забеременела вне брака или в более старшем возрасте, чем указан в страховке, то бесплатные медицинские услуги ей не положены.
Эксперты отмечают, что в России по-прежнему остается актуальной проблема бесплодия. С 2013 года по полису ОМС россияне могут проходить процедуру ЭКО. За все это время в стране было проведено не менее 800 000 процедур ЭКО, из которых 108,7 тысячи — в 2023 году.
Россияне, желающие стать родителями, с 2024 году могут проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тысяч застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — прокомментировал Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС.
Общий уровень социально-демографического развития РФ определяется в том числе по коэффициенту младенческой смертности. На сегодняшний день он составляет 4,2‰. Это намного меньше, чем двадцать лет назад, когда он был 15,3‰. Самый низкий коэффициент в Швеции (1,9‰). В США этот показатель выше (5,4‰), а в Нигерии он один из самых высоких в мире (73‰).