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Posted 23 октября, 00:07

Published 23 октября, 00:07

Modified 23 октября, 03:12

Updated 23 октября, 03:12

Договорённости Демешина работают: регион получит 300 млн рублей на медоборудование

Договорённости Демешина работают: регион получит 300 млн рублей на медоборудование

23 октября 2024, 00:07
Фото: Правительство Хабаровского края
Правительство РФ выделит Хабаровскому краю 300 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования. Для Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича в Хабаровске на эти средства приобретут около 50 единиц современной медицинской техники.

В частности, финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить спиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, эндохирургические видеокомплексы, системы рентгенологической навигации, анестезиолого-реанимационное оборудование.

Как подчёркивается в телеграм-канале Правительства РФ, выделение средств на закупку оборудования для Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича — это часть работы по исполнению поручений Михаила Мишустина, которые он дал по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Напомним, что вопрос о приобретение оборудования был поднят во время визита Михаила Мишустина в Хабаровск в июле этого года. Премьер-министр совместно с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проинспектировал работу нового инфекционного корпуса больницы, построенного в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он рассчитан на приём и лечение почти 7 тысяч детей ежегодно из разных регионов Дальнего Востока. В составе клиники есть отделение реанимации и интенсивной терапии, а также диагностические службы. Для того, чтобы вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень, необходимо было передовое оборудование. И решение о выделении средств на его приобретение можно назвать очередной победой Дмитрия Демешина в продвижении интересов Хабаровского края на федеральном уровне.

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.

#Хабаровский край
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