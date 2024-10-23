Договорённости Демешина работают: регион получит 300 млн рублей на медоборудование

Posted 23 октября, 00:07
Published 23 октября, 00:07
Modified 23 октября, 03:12
Updated 23 октября, 03:12
В частности, финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить спиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, эндохирургические видеокомплексы, системы рентгенологической навигации, анестезиолого-реанимационное оборудование.
Как подчёркивается в телеграм-канале Правительства РФ, выделение средств на закупку оборудования для Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича — это часть работы по исполнению поручений Михаила Мишустина, которые он дал по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
Напомним, что вопрос о приобретение оборудования был поднят во время визита Михаила Мишустина в Хабаровск в июле этого года. Премьер-министр совместно с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проинспектировал работу нового инфекционного корпуса больницы, построенного в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он рассчитан на приём и лечение почти 7 тысяч детей ежегодно из разных регионов Дальнего Востока. В составе клиники есть отделение реанимации и интенсивной терапии, а также диагностические службы. Для того, чтобы вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень, необходимо было передовое оборудование. И решение о выделении средств на его приобретение можно назвать очередной победой Дмитрия Демешина в продвижении интересов Хабаровского края на федеральном уровне.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.