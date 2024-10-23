Договорённости Демешина работают: регион получит 300 млн рублей на медоборудование

Напомним, что вопрос о приобретение оборудования был поднят во время визита Михаила Мишустина в Хабаровск в июле этого года. Премьер-министр совместно с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проинспектировал работу нового инфекционного корпуса больницы, построенного в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он рассчитан на приём и лечение почти 7 тысяч детей ежегодно из разных регионов Дальнего Востока. В составе клиники есть отделение реанимации и интенсивной терапии, а также диагностические службы. Для того, чтобы вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень, необходимо было передовое оборудование. И решение о выделении средств на его приобретение можно назвать очередной победой Дмитрия Демешина в продвижении интересов Хабаровского края на федеральном уровне.