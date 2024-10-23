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Posted 23 октября, 14:33

Published 23 октября, 14:33

Modified 23 октября, 14:35

Updated 23 октября, 14:35

В России появился отечественный аналог лекарства против СМА

В России появился отечественный аналог лекарства против СМА

23 октября 2024, 14:33
Фото: 1MI
Пациенты с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) теперь получают лечение с применением отечественного препарата.

СМА — это заболевание, которое характеризуется ослаблением мышц из-за генетической аномалии, ведущей к гибели двигательных нейронов. Вещество нусинерсен предотвращает отмирание нейронов, стимулируя нормальный ген к синтезу белка, необходимого для функционирования мышц.

Первыми препарат «Лантесенс» начали получать как взрослые, так и совсем юные пациенты, некоторые из которых ранее не могли получить дорогостоящий импортный препарат. Те, кто получал зарубежный аналог, также перешли на российское лекарство. Его получили пациенты в Брянске, Омске, Томске, Челябинске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Курске, Москве.

Первые введения состоялись в Подмосковье, о чем рассказал главный внештатный детский невролог Московской области Олег Лапочкин. По словам специалиста, введения двум взрослым людям, мужчине и женщине со СМА, прошли без осложнений.

Ранее родители детей с этим заболеванием опасались переходить на российский препарат. Прошла даже встреча с разработчиком препарата на его производстве, на которую приглашали врачей-неврологов, представляющих интересы пациентов. Как сообщили представители разработчика лекарства, исследования фармацевтической эквивалентности отечественного и зарубежного препаратов проводились в соответствии с требованиями ЕАЭС и FDA.

Препарат проверен

О российском аналоге высказалась директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России Елена Максимкина. В начале осени 2024 года она заявила, что отечественный препарат прошел процедуру регистрации и благодаря его стоимости лечение смогут получить больше пациентов. Максимкина также подчеркнула, что не видит поводов для опасений.

Согласно общей статистике, заболеванием СМА страдают один-два человека на 100 тысяч жителей. Число таких пациентов в России точно не установлено, однако пациентский фонд «Семьи СМА» ведет реестр, в котором по состоянию на апрель 2024 года числилось 1416 пациентов со СМА — 975 детей и 441 взрослый. Пациенты со СМА до 19 лет получают терапию нусинерсеном за счет фонда «Круг Добра».

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