В России появился отечественный аналог лекарства против СМА

Согласно общей статистике, заболеванием СМА страдают один-два человека на 100 тысяч жителей. Число таких пациентов в России точно не установлено, однако пациентский фонд «Семьи СМА» ведет реестр, в котором по состоянию на апрель 2024 года числилось 1416 пациентов со СМА — 975 детей и 441 взрослый. Пациенты со СМА до 19 лет получают терапию нусинерсеном за счет фонда «Круг Добра».