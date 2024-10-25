Поклонников футбола ждут на финале «Динамо-Кубка» (16+) Приморского края

Posted 25 октября, 05:39
Published 25 октября, 05:39
Modified 25 октября, 06:00
Updated 25 октября, 06:00
Впервые за 23 года в финале краевого кубкового турнира сыграют две команды из Владивостока. КСШОР и «Анри» встретятся на поле уже четвертый раз в этом сезоне. В финале Кубка Дальнего Востока «Анри» обыграл КСШОР с минимальным счетом, в чемпионате Приморского края в первом круге победила КСШОР (3:2), а во втором — «Анри» (2:1).
По словам главного тренера команды КСШОР, из-за такой плотности встреч между финалистами, завтра будет трудно удивить соперника.
«И мы, и соперник хорошо знаем друг друга, сюрпризов быть не должно. Готовимся к финалу в обычном режиме, хотя волнение и присутствует, но стараемся его не нагнетать, чтобы наши молодые игроки „не перегорели“. Хотя, конечно, приятное предвкушение от финала есть. Теперь надо поставить победную точку в завершении сезона», — поделился Алексей Ряхин.
Соперники, футболисты «Анри», также готовятся к финалу как к обычному матчу.
«Хотим победить за счет бойцовских качеств. В этом году нам не удалось финишировать в тройке лучших команд чемпионата, поэтому сейчас имеем отличный шанс завершить сезон позитивно», — сообщил Георгий Камалов, тренер ФК «Анри».
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Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.