В «Восточном Порту» отметили 50-летие наставничества

Posted 25 октября, 08:27
Published 25 октября, 08:27
Modified 25 октября, 08:29
Updated 25 октября, 08:29
Уже на протяжении полувека опытные специалисты «Восточного Порта» передают новичкам свои знания, помогая им постичь все тонкости портового дела. Многие из тех, кто собрался на церемонии, чтобы получать заслуженные награды, когда-то сами проходили такое обучение, а теперь успешно делятся опытом с молодыми кадрами.
В этом году компания отметила труд 16 наставников. Среди них — те, кто работает на предприятии более 20 лет, и кто трудится здесь недавно, но уже успел зарекомендовать себя как высококлассный специалист.
«В „Восточном Порту“ традиции наставничества чтут, берегут и развивают, передавая знания из поколения в поколение. Это самое ценное, что может быть у компании, в которой трудится более двух тысяч человек — разных специальностей, квалификации, возраста, рабочего стажа. Почти у каждого из них был наставник, который передавал им свои знания. Благодарю вас за ваше отношение к работе, за вашу отзывчивость и щедрость, с которой вы помогаете новым сотрудникам!» — поздравил коллег управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
Лучшими наставниками, привлекаемыми к теоретическому обучению работников, признаны инженер-энергетик Парка «Новый» Дмитрий Ярмошик, групповой механик Универсального комплекса Василий Гусевский, капитан буксира «Инженер Мисан» Александр Чайцын, старший электромеханик б/к «Тайфун» Петр Вербицкий и учетчик по складской работе Угольного комплекса Ирина Мусина.
В следующей части церемонии наградили наставников-практиков. Лучшими из них стали сотрудники Универсального перегрузочного комплекса: тальман Татьяна Королева, слесарь-сантехник Валерий Ващук, докеры-механизаторы Александр и Иван Кузнецовы, а также работники Угольного комплекса: докеры-механизаторы Александр Шинденков, Максим Смоляков, Дмитрий Марченко, Сергей Терешкин, Роман Пискун и слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин Александр Артемов и Евгений Китайский.
Ещё одна добрая традиция — благодарить в День наставника работников Учебно-курсового комбината «Восточного Порта». Для них обучение коллег — это основа трудового процесса.
Отметим, АО «Восточный Порт» является единственной организацией на территории Находкинского городского округа, осуществляющей бесплатное обучение своих работников по программе дополнительного профобразования.