Осень — гастритное время: что советуют приморцам медики

Что касается правильного питания, то медики советуют приморцам, жителям края, в котором так популярна острая корейская, китайская еда, всерьёз следить за своими пищевыми привычками. Не стоит, конечно, создавать «культ постной еды», но лучше всё же вместо китайского или корейского ресторана, например, выбрать тот, где не столь острая и пряная пища. Как говорится, язва возникает не от того, что вы едите, а от того, что ест вас.