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Posted 27 октября, 06:47

Published 27 октября, 06:47

Modified 27 октября, 06:49

Updated 27 октября, 06:49

Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

27 октября 2024, 06:47
Сюжет
Пенсионеры
Приморский краевой суд приступит к рассмотрению уголовного дела жителя Черниговского района, обвиняемого в жестоком нападении на пожилую семейную пару. Мужчина решил напасть на супругов после того, как ему отказали в деньгах и алкоголе.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2023 года на улице Партизанской в селе Дмитриевка. Обвиняемый потребовал у пенсионеров деньги или выпивку, и после отказа напал на женщину, нанеся ей удары вилами и поленом. Затем мужчина расправился с хозяином дома, применив нож и табурет.

Злоумышленник похитил из дома деньги и домашнее вино, а затем скрылся. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого удалось задержать. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи, оказанной после нападения.

#Дальний Восток#Пенсионеры#Владивосток#Полиция#Нападение#Приморский край#Черниговский район#Происшествия#Медицинская помощь#Приморский краевой суд
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