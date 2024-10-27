Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

Posted 27 октября, 06:47
Published 27 октября, 06:47
Modified 27 октября, 06:49
Updated 27 октября, 06:49
Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2023 года на улице Партизанской в селе Дмитриевка. Обвиняемый потребовал у пенсионеров деньги или выпивку, и после отказа напал на женщину, нанеся ей удары вилами и поленом. Затем мужчина расправился с хозяином дома, применив нож и табурет.
Злоумышленник похитил из дома деньги и домашнее вино, а затем скрылся. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого удалось задержать. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи, оказанной после нападения.