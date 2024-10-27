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Posted 27 октября, 02:13

Published 27 октября, 02:13

Modified 27 октября, 02:15

Updated 27 октября, 02:15

И ножом, и кулаками: во Владивостоке «отморозок» напал на инвалида

И ножом, и кулаками: во Владивостоке «отморозок» напал на инвалида

27 октября 2024, 02:13
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
В полицию Владивостока поступило сообщение о нападении на 45-летнего инвалида-колясочника, госпитализированного с травмами головы и резаными ранами. Нападавший уже задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел прямо на улице, и, по словам пострадавшего, агрессия со стороны нападавшего была беспричинной. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о его привлечении к ответственности.

Сообщается, что пострадавший, по имени Сергей, стал инвалидом в 2020 году после падения с 15-го этажа из-за обрыва страховочного троса во время работ по отделке здания.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Полиция#Нападение#Преступность#Приморский край#Инвалид#Приморье#Происшествия
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