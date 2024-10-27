И ножом, и кулаками: во Владивостоке «отморозок» напал на инвалида

Posted 27 октября, 02:13
Published 27 октября, 02:13
Modified 27 октября, 02:15
Updated 27 октября, 02:15
Инцидент произошел прямо на улице, и, по словам пострадавшего, агрессия со стороны нападавшего была беспричинной. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о его привлечении к ответственности.
Сообщается, что пострадавший, по имени Сергей, стал инвалидом в 2020 году после падения с 15-го этажа из-за обрыва страховочного троса во время работ по отделке здания.