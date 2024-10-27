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Posted 27 октября, 00:50

Published 27 октября, 00:50

Modified 27 октября, 00:56

Updated 27 октября, 00:56

Китаец получил срок в Приморье

Китаец получил срок в Приморье

27 октября 2024, 00:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Контрабанда
Китайский пенсионер решил неплохо подзаработать и подался в контрабандисты. Он заранее подготовил маршрут пересечения границы, но его все равно поймали.

60-летнего гражданина Китая обвиняют в попытке незаконного вывоза дикорастущего женьшеня на сумму более 3,7 миллионов рублей. По данным следствия, мужчина заранее спланировал маршрут и выбрал точку пересечения границы вне официального пункта пропуска.

В сентябре он попытался вывезти на родину 139 корней женьшеня, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас обвиняемый ожидает суда под стражей, а обвинительный акт утвержден ведомством.

Если его вина будет доказана, ему грозит наказание за попытку контрабанды особо ценных природных ресурсов в крупном размере.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Китай#Женьшень#Контрабанда#Государственная граница#Преступление#Приморский край#Приморье#Происшествия#Правоохранительные органы
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