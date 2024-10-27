Китаец получил срок в Приморье

Posted 27 октября, 00:50
Published 27 октября, 00:50
Modified 27 октября, 00:56
Updated 27 октября, 00:56
60-летнего гражданина Китая обвиняют в попытке незаконного вывоза дикорастущего женьшеня на сумму более 3,7 миллионов рублей. По данным следствия, мужчина заранее спланировал маршрут и выбрал точку пересечения границы вне официального пункта пропуска.
В сентябре он попытался вывезти на родину 139 корней женьшеня, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас обвиняемый ожидает суда под стражей, а обвинительный акт утвержден ведомством.
Если его вина будет доказана, ему грозит наказание за попытку контрабанды особо ценных природных ресурсов в крупном размере.