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Posted 27 октября, 07:56

Published 27 октября, 07:56

Modified 27 октября, 07:58

Updated 27 октября, 07:58

Молодым приморцам стоит озаботиться своим здоровьем

Молодым приморцам стоит озаботиться своим здоровьем

27 октября 2024, 07:56
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
Исследование Оксфордского университета показало, что диабет 2-го типа у людей, заболевших до 40 лет, проходит значительно тяжелее, чем у тех, кто столкнулся с болезнью позже, сообщают журналисты «Новых Известий».

Молодые пациенты с диабетом сталкиваются с почти четырёхкратным ростом смертности, а также с более частыми осложнениями, такими как слепота, ампутации и почечная недостаточность, говорится в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Диабет остаётся одной из самых распространённых болезней в мире, включая Россию. По данным медиков, в стране зарегистрировано около 5,2 миллиона диабетиков, и эта болезнь ежегодно уносит около 43 тысяч жизней. Особенно тревожит, что диабет «молодеет».

Сравнение данных о пациентах от 25 до 65 лет за последние 30 лет показало, что у молодых диабетиков риск смертности значительно выше, чем у пациентов, заболевших после 40 лет. Среди наиболее частых осложнений — сердечно-сосудистые заболевания и поражение почек.

Профессор Аманда Адлер отмечает, что у пациентов с ранним диабетом продолжительное воздействие высокого сахара в крови приводит к более агрессивному течению болезни, что и повышает риск серьёзных осложнений и преждевременной смерти.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Медицина#Смертность#НИ#Здоровье#Приморский край#Приморье#Сердечно-сосудистые заболевания
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