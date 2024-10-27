Молодым приморцам стоит озаботиться своим здоровьем

Posted 27 октября, 07:56
Published 27 октября, 07:56
Modified 27 октября, 07:58
Updated 27 октября, 07:58
Молодые пациенты с диабетом сталкиваются с почти четырёхкратным ростом смертности, а также с более частыми осложнениями, такими как слепота, ампутации и почечная недостаточность, говорится в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology.
Диабет остаётся одной из самых распространённых болезней в мире, включая Россию. По данным медиков, в стране зарегистрировано около 5,2 миллиона диабетиков, и эта болезнь ежегодно уносит около 43 тысяч жизней. Особенно тревожит, что диабет «молодеет».
Сравнение данных о пациентах от 25 до 65 лет за последние 30 лет показало, что у молодых диабетиков риск смертности значительно выше, чем у пациентов, заболевших после 40 лет. Среди наиболее частых осложнений — сердечно-сосудистые заболевания и поражение почек.
Профессор Аманда Адлер отмечает, что у пациентов с ранним диабетом продолжительное воздействие высокого сахара в крови приводит к более агрессивному течению болезни, что и повышает риск серьёзных осложнений и преждевременной смерти.