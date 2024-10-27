Молодым приморцам стоит озаботиться своим здоровьем

Сравнение данных о пациентах от 25 до 65 лет за последние 30 лет показало, что у молодых диабетиков риск смертности значительно выше, чем у пациентов, заболевших после 40 лет. Среди наиболее частых осложнений — сердечно-сосудистые заболевания и поражение почек.