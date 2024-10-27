В Уссурийске больных самочек отправят под нож

Posted 27 октября, 03:17
Published 27 октября, 03:17
Modified 27 октября, 03:19
Updated 27 октября, 03:19
Согласно распоряжению губернатора края, специалисты изымут всех птиц и продукцию птицеводства в хозяйствах, расположенных в зоне угрозы, установленной в радиусе 5 километров от очага заражения, который был обнаружен в середине октября в хозяйстве индивидуального предпринимателя в селе Кроуновка.
В зону риска также попали населенные пункты Корсаковка и Яконовка. Местные жители уже сообщили о начале изъятий, так как специалисты активно проводят необходимые мероприятия для ликвидации вируса.