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Posted 27 октября, 03:17

Published 27 октября, 03:17

Modified 27 октября, 03:19

Updated 27 октября, 03:19

В Уссурийске больных самочек отправят под нож

В Уссурийске больных самочек отправят под нож

27 октября 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Губернатор
Власти Приморского края распорядились изъять и уничтожить птиц из 90 личных подсобных хозяйств под Уссурийском после подтверждения вспышки птичьего гриппа. Мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения опасного вируса.

Согласно распоряжению губернатора края, специалисты изымут всех птиц и продукцию птицеводства в хозяйствах, расположенных в зоне угрозы, установленной в радиусе 5 километров от очага заражения, который был обнаружен в середине октября в хозяйстве индивидуального предпринимателя в селе Кроуновка.

В зону риска также попали населенные пункты Корсаковка и Яконовка. Местные жители уже сообщили о начале изъятий, так как специалисты активно проводят необходимые мероприятия для ликвидации вируса.

#Новости#Дальний Восток#Уссурийск#Вирус#Птичий грипп#Индивидуальный предприниматель#Приморский край#Губернатор#Происшествия
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