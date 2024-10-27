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Posted 27 октября, 01:02

Published 27 октября, 01:02

Modified 27 октября, 01:04

Updated 27 октября, 01:04

Выходные на зависть: ночная жизнь привела приморца в руки полиции

Выходные на зависть: ночная жизнь привела приморца в руки полиции

27 октября 2024, 01:02
Сюжет
Полиция
Житель Приморья арестован по подозрению в нанесении тяжких ножевых ранений. Во время разборок в ночном клубе он достал нож и ударил оппонента.

В Уссурийске арестован 20-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц и 25 суток после инцидента, произошедшего в ночь на 20 октября.

Конфликт разгорелся в ночном клубе на улице Амурской между задержанным и 36-летним местным жителем. Во время ссоры подозреваемый нанёс несколько ножевых ударов оппоненту в грудь и живот, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными травмами.

Полицейские, опираясь на записи видеонаблюдения и показания свидетелей, установили личность нападавшего, который был задержан спустя несколько дней. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Сегодня пострадавший находится под медицинским наблюдением, а расследование инцидента контролируется прокуратурой Приморского края.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Приморский край#Приморье
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