Выходные на зависть: ночная жизнь привела приморца в руки полиции

Конфликт разгорелся в ночном клубе на улице Амурской между задержанным и 36-летним местным жителем. Во время ссоры подозреваемый нанёс несколько ножевых ударов оппоненту в грудь и живот, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными травмами.