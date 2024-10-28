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Posted 28 октября, 07:33

Published 28 октября, 07:33

Modified 28 октября, 07:35

Updated 28 октября, 07:35

Дмитрий Демешин проведёт первую «Прямую линию» в эфире краевых телеканалов

Дмитрий Демешин проведёт первую «Прямую линию» в эфире краевых телеканалов

28 октября 2024, 07:33
Фото: Правительство Хабаровского края
«Прямая линия» с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным состоится в среду, 30 октября. Глава региона в прямом эфире краевых телеканалов и радиостанций ответит на вопросы жителей края, а также представителей средств массовой информации.

Трансляция «Прямой линии» с губернатором будет организована на телеканалах «Россия 24», «Хабаровск», «6ТВ», а также на телеканале «Губерния», где она будет дополнена сурдопереводом. Прямую линию можно будет не только посмотреть по телевизору, но и послушать по радио — в частности, в эфире радиостанции «Восток России» на волне 103.7 FM (765 AM). Будет транслироваться мероприятие и в Интернете — на официальном Rutube-канале Правительства Хабаровского края. Начнётся «Прямая линия» с Дмитрием Демешиным в 19:00 по местному времени.

Вопросы в письменной форме, а также видеосообщения принимаются в мессенджере WhatsАpp по телефону: 8 (929) 400-94-00. В таком формате обращения можно направлять до окончания прямой линии.

Также 28 и 29 октября с 09:00 до 18:00 без перерыва все желающие смогут задать вопрос по многоканальному телефону: 8 (800) 222-55-27. Звонки с любых номеров бесплатны.

В день мероприятия, 30 октября, звонки по многоканальному номеру будут приниматься с 9 часов утра и до окончания трансляции.

#Хабаровский край
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