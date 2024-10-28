Дмитрий Демешин проведёт первую «Прямую линию» в эфире краевых телеканалов

Трансляция «Прямой линии» с губернатором будет организована на телеканалах «Россия 24», «Хабаровск», «6ТВ», а также на телеканале «Губерния», где она будет дополнена сурдопереводом. Прямую линию можно будет не только посмотреть по телевизору, но и послушать по радио — в частности, в эфире радиостанции «Восток России» на волне 103.7 FM (765 AM). Будет транслироваться мероприятие и в Интернете — на официальном Rutube-канале Правительства Хабаровского края. Начнётся «Прямая линия» с Дмитрием Демешиным в 19:00 по местному времени.