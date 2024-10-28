Уникальный опыт, необычный формат: во Владивостоке прошел Бизнес-Фест от Сбера

Posted 28 октября, 06:19
Published 28 октября, 06:19
Modified 28 октября, 06:22
Updated 28 октября, 06:22
По самым скромным оценкам, мероприятие посетили более тысячи человек, большинство из которых активно занимаются бизнесом. На протяжении всего дня приморские бизнесмены имели возможность перенимать навыки у крупных федеральных предпринимателей, таких как основатель сети «Мосигра» Дмитрий Кибкало, финансовый директор компании «Нескучные финансы» Дарья Наумова, основатель проектов «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде» Гузель Санжапова, предприниматель и эксперт во франчайзинге Александр Долгов. Важно отметить, что в рамках фестиваля действовала «Менторская гостиная», где приморские бизнесмены могли лично посоветоваться с опытными наставниками.
Председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин отметил, что Владивосток был выбран не случайно: город действительно является средоточием дальневосточных предпринимательских векторов. Также Черкашин подчеркнул важность таких событий для поддержки малого и среднего бизнеса:
«Мы понимаем, как для предпринимателей важны общение и обмен опытом, именно поэтому родился такой формат, где гости смогут получить новые знания, найти единомышленников, обсудить свои проекты с менторами. Желаю, чтобы эта площадка помогла вам решить те вопросы, которые сейчас перед вами стоят и открыла новые горизонты. Дальний Восток — огромная территория, Владивосток — центр всех этих изменений, и я очень рад, что мы сегодня собрались и будем общаться на такие интересные темы».
На открытии фестиваля выступил глава Владивостока Константин Шестаков. Обращаясь к бизнес-сообществу, он напомнил, что Владивосток — город предпринимателей, где зарегистрировано 46 тысяч предприятий и 40 тысяч самозанятых. Мэр подчеркнул, что администрация города активно сотрудничает с правительством Приморского края, создавая целую экосистему поддержки для бизнеса.
«Благодарю за то, что из всех крупных городов нашей страны вы выбрали Владивосток. И это абсолютно правильное решение. Почему? 46 тысяч предпринимательских команд работает во Владивостоке. 126 тысяч трудоустроенных человек, жителей города Владивостока, на этих предприятиях, и 40 тысяч самозанятых. Мы — крепкий город предпринимателей. И благодаря вам, благодаря вашим инициативам город живет и развивается. Благодаря тем предпринимателям, которые в городе живут. Ну, а то, что делает команда Сбера по многим направлениям, — это эталон профессионализма. Я когда наблюдаю за теми проектами, которые в области просветительской, в области образования, в области предпринимательских инициатив проводит Сбер, хочется участвовать, всегда эти мероприятия заставляют задуматься, дают огромное количество информации», — сказал Константин Шестаков.
Стоит отметить, что бизнес-фестивали от Сбера уже прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Новосибирске, Самаре и Калининграде, объединив таким образом ключевые города регионов в один вектор региональных бизнес-столиц. Председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что сегодня крайне важно развивать активное бизнес-сообщество, способное ответить на все современные вызовы, которые стоят перед российским предпринимательством, и такие фестивали — одна из возможностей всестороннего развития.