Уникальный опыт, необычный формат: во Владивостоке прошел Бизнес-Фест от Сбера

«Благодарю за то, что из всех крупных городов нашей страны вы выбрали Владивосток. И это абсолютно правильное решение. Почему? 46 тысяч предпринимательских команд работает во Владивостоке. 126 тысяч трудоустроенных человек, жителей города Владивостока, на этих предприятиях, и 40 тысяч самозанятых. Мы — крепкий город предпринимателей. И благодаря вам, благодаря вашим инициативам город живет и развивается. Благодаря тем предпринимателям, которые в городе живут. Ну, а то, что делает команда Сбера по многим направлениям, — это эталон профессионализма. Я когда наблюдаю за теми проектами, которые в области просветительской, в области образования, в области предпринимательских инициатив проводит Сбер, хочется участвовать, всегда эти мероприятия заставляют задуматься, дают огромное количество информации», — сказал Константин Шестаков.