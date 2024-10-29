Дмитрий Демешин наводит порядок в сфере добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин провёл встречу с Юлией Калистовой, которая 3 октября текущего года указом Президента РФ назначена на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Глава региона поздравил Юлию Калистову с назначением и выразил уверенность в успешном сотрудничестве.