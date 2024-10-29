Дмитрий Демешин наводит порядок в сфере добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае

Posted 29 октября, 10:08
Published 29 октября, 10:08
Modified 29 октября, 10:10
Updated 29 октября, 10:10
Дмитрий Демешин провёл встречу с Юлией Калистовой, которая 3 октября текущего года указом Президента РФ назначена на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Глава региона поздравил Юлию Калистову с назначением и выразил уверенность в успешном сотрудничестве.
— Очень важно, чтобы при принятии решений вы сопрягали вопросы развития регионов, находящихся в вашей компетенции, включая Хабаровский край, со строительством большого развития, связанного с разворотом России на Восток. Плюс суверенитет страны — это та основная задача, которую Президент ставит. И, конечно, важно создать устойчивую базу для бесперебойного снабжения нашей экономики ресурсами недр. Ваша задача — привести к законности работу каждого добывающего предприятия, при этом не останавливая ее, а наоборот, нацеливая на решение экономических задач, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор заявил о необходимости провести в регионе инспекцию лицензий на добычу полезных ископаемых. Цель мероприятия — выявить «спящие» лицензии, владельцы которых фактически не ведут соответствующую деятельность.
— Мы планируем провести в Хабаровском крае инспекцию всех «спящих» лицензий, владельцы которых в реальности не ведут добычу полезных ископаемых. Также необходимо проверить все те проекты недропользователей, что были заявлены, но так и не реализованы. Рассчитываю в этом на конструктивную работу с новым Амурским бассейновым природоохранным прокурором Юлией Калистовой, — прокомме6нтировал глава Хабаровского края итоги встречи в своём телеграм-канале «ДЕМЕШИН»
Губернатор чётко обозначил свою позицию: либо недропользователи выполняют обязательства, которые они на себя взяли, либо лишаются лицензий на добычу.
Моя задача — заставить недропользователей либо реализовать уже взятые на себя обязательства, либо ставить вопрос о расторжении с ними лицензионных соглашений. Это обеспечит их ответственность перед государством в части создания продуктов переработки с добавленной стоимостью и соблюдения экологических норм. При этом главное — поставить работу каждого добывающего предприятия на законные рельсы, не останавливая её, а наоборот, нацеливая на решение экономических задач, — отметил Дмитрий Демешин.