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Posted 29 октября, 07:51

Published 29 октября, 07:51

Modified 29 октября, 07:53

Updated 29 октября, 07:53

Дмитрий Демешин: Студенческие отряды всегда были локомотивом движения страны вперёд

Дмитрий Демешин: Студенческие отряды всегда были локомотивом движения страны вперёд

29 октября 2024, 07:51
Фото: Правительство Хабаровского края.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в церемонии закрытия летнего трудового семестра студенческих отрядов Хабаровского края. Региональное отделение насчитывает восемь штабов на базе образовательных организаций как высшего, так и среднего профессионального образования.

Губернатор пообщался с активистами стройотрядовского движения. Одна из их инициатив — проработать вопрос по летнему трудоустройству студентов на различных предприятиях с достойными условиями. Глава региона одобрил предложение и отметил, что нужно привлекать наши студотряды на ключевые стройки в регионе.

— Хотелось бы участвовать в строительстве родного города. У нас в крае есть объекты, которые необходимо реставрировать с меньшими затратами ресурсов, что берут подрядчики, и мы готовы за них взяться. Например, набережная в Комсомольске-на-Амуре. Ведь студотряды — это хорошая альтернатива привезенным трудовым ресурсам, — обратился к главе региона член правления молодежной общественной организации штаба студенческих отрядов Хабаровска Дмитрий Холодилов.
— Мне нравится ваша идея. Она отвечает потребностям общества, потребности в воспитании нас самих, и это хорошая возможность для вас заработать деньги на объектах края, — поддержал Дмитрий Демешин.

Отметим, по итогам 65-го летнего семестра 1115 бойцов было трудоустроено по шести основным направлениям: путинное, педагогическое, проводники, медицинское, строительное и сервисное. А 300 из них приняли участие в стройке «БАМ2.0».

— Студенческие отряды всегда были локомотивом движения страны вперед. Поздравляю с 65-й годовщиной создания движения Российских студенческих отрядов. Я уверен, что наши хабаровские студотряды должны участвовать во всех легендарных стройках, как участвовали наши предки в стройках ГЭСов, БАМа и атомных станций, которыми сейчас гордится вся страна. За прошедшие годы бойцы студотрядов уже своим подвижническим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона и нашей родины, — сказал Дмитрий Демешин.

Губернатор отметил, что сегодня студенческие отряды активно оказывают помощь семьям участников СВО.

— Вы там, где трудно, где требуется энтузиазм и целеустремленность юности, ваша увлеченность и душевный подъем, которым вы заряжаете всех нас, уже более зрелых, но берущих пример именно с вас, неравнодушной молодежи, — подчеркнул глава Хабаровского края.

В завершение церемонии Дмитрий Демешин пожелал каждому бойцу, студенческому отрядному движению дальнейшего развития во благо Хабаровского края и России и вручил благодарственные письма Губернатора края лучшим студентам и организациям. А главе региона активисты подарили на память именную бойцовку РСО.

#Хабаровский край
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