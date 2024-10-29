Дмитрий Демешин: Студенческие отряды всегда были локомотивом движения страны вперёд

Губернатор пообщался с активистами стройотрядовского движения. Одна из их инициатив — проработать вопрос по летнему трудоустройству студентов на различных предприятиях с достойными условиями. Глава региона одобрил предложение и отметил, что нужно привлекать наши студотряды на ключевые стройки в регионе.