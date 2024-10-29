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Posted 29 октября, 08:45

Published 29 октября, 08:45

Modified 29 октября, 08:45

Updated 29 октября, 08:45

Мигрантов ставят на воинский учет прямо в аэропорту во Владивостоке

Мигрантов ставят на воинский учет прямо в аэропорту во Владивостоке

29 октября 2024, 08:45
Фото: primorye_online.
Сюжет
Армия
Во Владивостоке военные следователи начали проводить регистрацию мигрантов с российским гражданством на воинский учет прямо в аэропорту Кневичи, а также в общественных местах. Эта мера стала частью осенней призывной кампании, в ходе которой было выявлено более 140 человек.

В рамках осенней призывной кампании 2024 года военные следователи Владивостока начали активные проверки мигрантов с российским гражданством. С начала октября в аэропорту Кневичи и других общественных местах, таких как торговые центры и строительные площадки, были проведены рейды, в результате которых было выявлено свыше 140 бывших мигрантов.

Видео: primorye_online.

Эти граждане были немедленно доставлены в военные комиссариаты для постановки на учет. По данным местных властей, за весь год на воинский учет было поставлено более 1200 человек. В результате этой кампании более 15 новых граждан России получили повестки на военную службу.

Данная инициатива направлена на усиление контроля за выполнением воинской обязанности и обеспечивает возможность для государства эффективно реагировать на потребности армии.

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