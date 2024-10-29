Posted 29 октября, 08:45
Published 29 октября, 08:45
Modified 29 октября, 08:45
Updated 29 октября, 08:45
В рамках осенней призывной кампании 2024 года военные следователи Владивостока начали активные проверки мигрантов с российским гражданством. С начала октября в аэропорту Кневичи и других общественных местах, таких как торговые центры и строительные площадки, были проведены рейды, в результате которых было выявлено свыше 140 бывших мигрантов.
Эти граждане были немедленно доставлены в военные комиссариаты для постановки на учет. По данным местных властей, за весь год на воинский учет было поставлено более 1200 человек. В результате этой кампании более 15 новых граждан России получили повестки на военную службу.
Данная инициатива направлена на усиление контроля за выполнением воинской обязанности и обеспечивает возможность для государства эффективно реагировать на потребности армии.