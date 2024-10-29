vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 23:30

Published 28 октября, 23:30

Modified 28 октября, 23:30

Updated 28 октября, 23:30

Сделай свой выбор: Примсоцбанк дарит клиентам повышенный кэшбэк в ноябре

Сделай свой выбор: Примсоцбанк дарит клиентам повышенный кэшбэк в ноябре

28 октября 2024, 23:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Деньги
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KMBd1
Примсоцбанк рад сообщить, что с 1 по 30 ноября держатели дебетовых карт могут получить повышенный кэшбэк, который поможет вам сэкономить на привычных расходах.

Этот месяц станет особенно выгодным для тех, кто активно использует социальные карты, поскольку кэшбэк будет начисляться независимо от получения пенсионных выплат!

Выбрать можно 4 категории кэшбэка:

  • АЗС — 10%;
  • Одежда и обувь — 5%;
  • Маркетплейсы — 10%;
  • Аптеки — 5%;
  • Такси — до 10%;
  • Транспорт, Ж/Д билеты, авиабилеты — до 10%.

Но это еще не всё!

Всем держателям социальных карт доступны три категории кэшбэка по умолчанию:

  • Супермаркеты и универсамы — 4%
  • Аптека — 8%
  • 4 рубля за каждую поездку на общественном транспорте
  • И одна категория на выбор!

Подробная пошаговая инструкция для выбора категорий:

  • Находясь на главной странице в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк», выберете любую карту для установки категорий повышенного кэшбэка;
  • В меню выбранной карты в разделе «Бонусы и баллы» зайдите в «Персональный кабинет лояльности»;
  • Для выбора категорий перейдите в меню «Любимые категории». Там находится информация о количестве доступных к выбору категорий и % начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;
  • Для выбора начисления категорий повышенного кэшбэка на следующий месяц кликните на кнопку «Выбрать категории».

По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка (за исключением социальных карт, где 3 категории выбраны по умолчанию и 1 доступна на выбор). Выберете категории и нажмите на кнопку «Подтвердить выбор».

Готово! При успешном подтверждении категории, вы получите сообщение, что категории выбраны.

Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы — в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Деньги#Авиабилеты#Банк#Мобильное приложение#Аптеки#Приморский край#Примсоцбанк#Обувь#Кэшбэк#Дебетовые карты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика