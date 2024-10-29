Сделай свой выбор: Примсоцбанк дарит клиентам повышенный кэшбэк в ноябре

Posted 28 октября, 23:30
Published 28 октября, 23:30
Modified 28 октября, 23:30
Updated 28 октября, 23:30
Этот месяц станет особенно выгодным для тех, кто активно использует социальные карты, поскольку кэшбэк будет начисляться независимо от получения пенсионных выплат!
Выбрать можно 4 категории кэшбэка:
Но это еще не всё!
Всем держателям социальных карт доступны три категории кэшбэка по умолчанию:
Подробная пошаговая инструкция для выбора категорий:
По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка (за исключением социальных карт, где 3 категории выбраны по умолчанию и 1 доступна на выбор). Выберете категории и нажмите на кнопку «Подтвердить выбор».
Готово! При успешном подтверждении категории, вы получите сообщение, что категории выбраны.
Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы — в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.