Сделай свой выбор: Примсоцбанк дарит клиентам повышенный кэшбэк в ноябре

Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы — в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.