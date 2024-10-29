Сергей Жуков вручил миллион юным хоккеистам из Владивостока

Posted 29 октября, 06:05
Published 29 октября, 06:05
Modified 29 октября, 06:05
Updated 29 октября, 06:05
«Сносят своей энергией»: как «Руки Вверх!» встречают во Владивостоке
Сергей Жуков, лидер культовой российской бойз-бенд группы «Руки Вверх!» приехал с концертами во Владивосток. Купить билеты, чтобы вместе со своим кумиром спеть «Алешку» и «Когда мы были молодыми», было не так-то просто — как только появилась афиша, все лучшие места в «Фетисов Арене» разобрали.
Кажется, концерт был долгожданным не только для фанатов группы. Для самого Жукова Дальний Восток — это своего рода символ начала карьеры. «Наш первый большой тур был именно по Дальнему Востоку в 1997–1998 годах, мы вообще первый раз в своей жизни уехали так далеко», — вспоминает он. Это были времена, когда группа только начинала набирать популярность, тогда Владивосток стал для ее участников обетованной землей, где они нашли своего зрителя.
С течением времени как в городе, так и во всем Дальнем Востоке многое поменялось. Жуков описал эти трансформации как «волшебный прорыв», однако одно осталось неизменным: любовь и преданность фанатов.
«Сегодня они уже выросли, многим по 40 лет, но это те же самые открытые, искренние люди, которые пришли на наш концерт, когда им было по 12-15», — продолжает певец, подчеркивая, что связь с публикой сохраняется, несмотря на прошедшие годы.
Среди армии фанатов группы, есть и молодежь, которая, конечно же, уже по-своему, на современный лад «интерпретирует» песни. После исполнения хита «Он тебя целует» Жуков поразил публику. Оказалось, молодежь неправильно исполняет текст: фотографии там листают не в айфоне, а в альбоме, поправил певец.
По его словам, концерты в регионах всегда отличаются особой отдачей — публика там, в отличие от центрального округа, не избалована, очень искренне реагирует и подпевает.
«Люди тебя своей энергетикой просто сносят. Конечно, ради такого мы всегда готовы ехать далеко, переносить джетлаги, не спать. Потому что мы выходим на сцену и все — как будто заново родились», — поделился эмоциями Жуков.
«Чтобы приносило пользу»: важная миссия посла Добрых дел
Лидер группы «Руки Вверх!» приехал во Владивосток не только для того, чтобы напомнить его жителям о молодости. У исполнителя была еще одна важная миссия. В июне компания OLIMPBET объявила Сергея Жукова своим послом Добрых дел в рамках проекта, направленного на развитие спорта среди молодежи и поддержку благотворительных инициатив. Так, после концерта во Владивостоке он вручил грант на один миллион рублей детско-юношеской хоккейной школе «Адмирал». Этот шаг стал первым в его новой роли.
«Мы долго думали с компанией OLIMPBET, что сделать такого, чтобы это было: а) честно; б) по-настоящему приносило реальную пользу — не просто прорекламировать или сказать, как здорово заниматься спортом, а именно сделать доброе дело», — рассказывает исполнитель.
По словам Жукова, к этому делу он относится трепетно, поскольку занимается благотворительностью много лет и в разных сферах. Однако, отмечает он, поддерживать спорт особенно приятно.
«Спорт — это задел на будущее. Неважно, какой это вид спорта: сегодня мы чествуем хоккеистов, завтра поможем шахматистам. Главное то, что кто-то должен брать флаг в руки, идти и говорить: „Давайте поможем нашим молодым, талантливым ребятишкам найти себя“, — говорит посол Добрых дел.
Спортивная революция в Приморском крае
По словам заместителя министра спорта Приморского края Дмитрий Графа, в последние пять лет в регионе заметен большой всплеск интереса к спорту у населения. Все больше людей выходят на свежий воздух, выбирают активный образ жизни и занимаются различными видами физической активности. Особенно впечатляет статистика, касающаяся детей и молодежи — 90% из них регулярно занимаются спортом.
На вопрос, какой способ самый эффективный способ поддержки спорта во Владивостоке, Граф отвечает просто: создание современной инфраструктуры.
«Сегодня модернизируются материально-технические базы, устанавливаются универсальные спортивные площадки и площадки ГТО, возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы. В этом году мы ввели в эксплуатацию большой керлинг-центр который дает возможность заниматься не только спортсменам, но и жителям всего края», — рассказал замминистра спорта.
Не менее важна в развитии юношеского спорта поддержка медийных личностей. Граф отмечает, что звезды, титулованные спортсмены, политические деятели имеют большое влияние на подрастающее поколение, благодаря этому тысячи ребят выбрали для себя спорт.
«Что касается крупных компаний, то за счет их поддержки реализуются различные проекты. Приведу простой пример: компания „Порт Восточный“ при своих инвестициях помогли реализовать в поселке Врангель города Находка крупнейшая ледовый спортивный комплекс, где сейчас занимаются наши хоккеисты и, конечно же, сами жители города», — сказал заместитель министра.
По словам Сергея Жукова многие известные личности не осознают тех огромных возможностей, которые дает им их медийность. Он добавил, что даже сарафанное радио может стать главным двигателем перемен: когда в социальных сетях кто-то из звезд делится тем, что отдал сына в секцию или хоккейную школу, и при этом говорит о том, какие результаты это приносит, как ребенок развивается, становится счастливым, учится быть лидером и укрепляет свое здоровье, — эту информацию услышат миллионы человек.
«Важно, чтобы люди видели, что наши дети тоже занимаются спортом, что мы помогаем и стараемся сделать так, чтобы у юных спортсменов была возможность тренироваться, ходить в эти секции. Потому что есть совсем дальние регионы, места, где еще нужно построить, доделать какие-то спортивные объекты. Если каждый приложит свою руку к этому, у нас в стране будет по-настоящему правильный подъем», — говорит солист группы «Руки Вверх!».
Путь юного спортсмена полон испытаний. Человек, который хочет заниматься этим профессионально, должен быть готов к большой самоотдаче.
«Это огромный труд, труд над собой, труд работать в коллективе, труд вести за собой людей и оставаться человеком. Поэтому я желаю ребятам идти вперед, ничего не бояться, смело делать шаги, потому что каждый из них когда-то станет тем самым человеком, за которого мы будем болеть», — заключил Жуков.