Сергей Жуков вручил миллион юным хоккеистам из Владивостока

Кажется, концерт был долгожданным не только для фанатов группы. Для самого Жукова Дальний Восток — это своего рода символ начала карьеры. «Наш первый большой тур был именно по Дальнему Востоку в 1997–1998 годах, мы вообще первый раз в своей жизни уехали так далеко», — вспоминает он. Это были времена, когда группа только начинала набирать популярность, тогда Владивосток стал для ее участников обетованной землей, где они нашли своего зрителя.