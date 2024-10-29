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Posted 29 октября, 07:01

Published 29 октября, 07:01

Modified 29 октября, 07:03

Updated 29 октября, 07:03

Премьеру спектакля «Белый кит» (16+) готовит Приморский краевой театр кукол

Смотрите, белый кит: во Владивостоке можно увидеть уникальное зрелище

29 октября 2024, 07:01
Фото: vostokmedia.com

Премьеру спектакля «Белый кит» (16+) готовит Приморский краевой театр кукол

Сюжет
Премьера
Белый кит стал его идефиксом, его навязчивой идеей, его бредом и мечтой. В погоне за белым китом он теряет все смыслы жизни. Эх, капитан Ахав, что с вами стало? Ответ может дать спектакль «Белый кит» (16+) Приморского краевого театра кукол.

Премьера спектакля, поставленного специально приглашённым режиссёром Тамарой Стависской, деканом факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств, состоится 2, 3 и 4 ноября. «Белый кит» — спектакль вечернего репертуара, как, собственно, и роман Германа Меллвила «Моби Дик» (16+), по которому он поставлен.

— Мы, конечно, не весь роман дословно перевели в инсценировку, но звучать в спектакле будет только текст Германа Меллвила, — сказала Тамара Стависская. — Скажу сразу, это не приключенческая история, а скорее философская, история о человеке и его выборе. Наш главный герой — капитан Ахав. И разумеется, белый кит.

Тамара Стависская решила постановку в жанре черного кабинета, когда артисты водят кукол, надев темные комбинезоны и маски, закрывающие лица. Всего в спектакле занято 12 человек, ведь куклы — а для «Белого кита» выбраны планшетные — требуют внимания сразу нескольких артистов.

Режиссёр отметила, что также постаралась передать зрителю и очарование романа Германа Меллвила — ведь не зря же «Моби Диком» зачитывались и зачитываются подростки и взрослые по всему миру.

Философский спектакль с лёгким морским флёром — вот что такое «Белый кит». Тамара Стависская уверена: эта постановка не для малышей, а вот подросткам с родителями, да и людям постарше будет и интересно, и в то же время найдётся, что обсудить по окончании спектакля.

Напомним, Приморский краевой театр кукол активно формирует вечерний репертуар, в котором уже есть несколько спектаклей. Например, «Одиссея» (16+), о которой «Восток-Медиа» сообщало ранее.

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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморский краевой театр кукол#Приморский край
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