Смотрите, белый кит: во Владивостоке можно увидеть уникальное зрелище

Философский спектакль с лёгким морским флёром — вот что такое «Белый кит». Тамара Стависская уверена: эта постановка не для малышей, а вот подросткам с родителями, да и людям постарше будет и интересно, и в то же время найдётся, что обсудить по окончании спектакля.