Демешин: Музыкальный театр восстановим на том же месте, на это уйдёт два-три года

В ходе «Прямой линии» губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ответил на вопрос о перспективах восстановления Хабаровского краевого музыкального театра. Глава региона сообщил, что театр будет восстановлен на том же месте, на это потребуется 2-3 года. Каким будет новое здание, решат жители.

— Восстановят ли в ближайшее время Хабаровский музыкальный театр? — спросили у главы региона две жительницы краевого центра. — Восстановят ли? Конечно, да. В ближайшее время, конечно, нет. Я хочу сказать следующее: однозначно на этом же месте мы будем строить музыкальный театр. Какой проект? Мы поручили министерству культуры, они уже опубликовали опрос — оставить ли театр том же самом архитектурном облике или менять его. Ну и, кроме этого, у нас идет экспертиза основного здания. Мы пока не понимаем, сносим ли мы только фронтальное здание, либо мы сносим полностью музыкальный театр. Но эксперты склоняются к тому, что с высокой степенью вероятности мы будем сносить полностью. Это два-три года стройки, — ответил Дмитрий Демешин. Глава региона сделал акцент на том, что архитектурный облик восстановленного театра выберут жители региона. — Какой облик театра, решать нам с вами — жителям Хабаровского края. Всё это будет публично. Я поручил спросить у людей. В том числе поручил, чтобы много денег не тратить на проекты, посмотреть лучшие проекты по стране. В перспективе мы их тоже опубликуем, чтобы наше население смогло проголосовать, выбрать или, может, скомпилировать уже имеющиеся элементы с архитектурного облика нашего театра с другими, — сказал губернатор. Также Дмитрий Демешин рассказал, что есть запрос — и от труппы, и от публики — на увеличение вместимости музыкального театра с 800 посадочных мест до 1000. Ну, а пока артисты музтеатра будут пользоваться резервными площадками, главной из которых станет Дом офицеров. — Артисты готовят новые сценические постановки, нос не опустили, и мы — хабаровчане — тоже нос не опускаем и стараемся их поддержать во всем, — отметил глава региона.