Дмитрий Демешин: Хабаровским яйцом будет обеспечен весь Дальний Восток!

Posted 30 октября, 05:14
Published 30 октября, 05:14
Modified 30 октября, 05:16
Updated 30 октября, 05:16
Племптицезавод «Хабаровский» уже 50 лет надежно и стабильно работает в крае. Предприятие динамично развивается при поддержке Правительства региона. Очередной важной вехой в развитии стало введение в эксплуатацию нового комбикормового завода производительностью 20 тонн продукции в час, который построили на территории фабрики. Раньше завод, который обеспечивал предприятие кормами, находился на Красной речке.
Как рассказал и. о. гендиректора птицефабрики Антон Трифонов, новый завод позволит хранить около 1000 тонн продукции. Ежедневная потребность фабрики в кормах составляет 100 тонн в день.
— Сегодня с уверенностью запустили в работу комбикормовый завод, который будет обеспечивать полезным кормом с селеном наших дальневосточных кур. Хабаровским яйцом будет обеспечен весь Дальний Восток! — отметил Дмитрий Демешин.
По информации регионального минсельхоза, запуск комбикормового завода позволит предприятию производить собственные корма и обеспечивать выпуск высококачественной и безопасной продукции, а также позволит производить корма по авторской рецептуре для других аграриев края.
За 2023 год птицефабрика «Хабаровская» произвела 175 миллионов куриных яиц, что выше уровня 2022 года. В планах предприятия — модернизация и строительство цехов для содержания промышленного стада в целях увеличения производства яйца более чем на 10 миллионов штук.
— Уже сегодня мы видим высокую степень автоматизации завода. В следующем году автоматизируем процесс укладки яйца по лоткам. Безусловно, развиваться заводу позволяет государственная поддержка. Правительство края субсидирует часть затрат на производство яйца и содержание племенного поголовья, и эта работа будет продолжена, — подчеркнул губернатор.