Дмитрий Демешин: Хабаровским яйцом будет обеспечен весь Дальний Восток!

Племптицезавод «Хабаровский» уже 50 лет надежно и стабильно работает в крае. Предприятие динамично развивается при поддержке Правительства региона. Очередной важной вехой в развитии стало введение в эксплуатацию нового комбикормового завода производительностью 20 тонн продукции в час, который построили на территории фабрики. Раньше завод, который обеспечивал предприятие кормами, находился на Красной речке.