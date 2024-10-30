Дмитрий Демешин ответит на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире

Отметим, что за неполные полгода с того момента, как Дмитрий Демешин возглавил Хабаровский край, он уже успел несколько раз пообщаться с жителями региона в прямом эфире. До настоящего момента это были эфиры в социальных сетях. Сегодняшняя «Прямая линия» станет первой, которая будет транслироваться по телевидению и радио. В целом же формат разговора с губернатором прямом эфире — востребованный у жителей Хабаровского края способ коммуникации с первым лицом региона. Для жителей региона это не просто способ задать губернатору вопрос, озвучить свою просьбу или предложение, но и возможность быстро и эффективно решить ту или иную проблему, минуя бюрократические проволочки.