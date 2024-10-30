Дмитрий Демешин ответит на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире

Posted 30 октября, 03:55
Published 30 октября, 03:55
Modified 30 октября, 03:57
Updated 30 октября, 03:57
Трансляция «Прямой линии» с губернатором будет организована на телеканалах «Россия 24», «Хабаровск», «6ТВ», а также на телеканале «Губерния», где она будет дополнена сурдопереводом. Прямую линию можно будет не только посмотреть по телевизору, но и послушать по радио — в частности, в эфире радиостанции «Восток России» на волне 103.7 FM (765 AM). Будет транслироваться мероприятие и в Интернете — на официальном Rutube-канале Правительства Хабаровского края.
Вопросы в письменной форме, а также видеосообщения принимаются в мессенджере WhatsАpp по телефону: 8 (929) 400-94-00. В таком формате обращения можно направлять до окончания прямой линии.
Также 28 и 29 октября с 09:00 до 18:00 без перерыва все желающие смогут задать вопрос по многоканальному телефону: 8 (800) 222-55-27. Звонки с любых номеров бесплатны.
В день мероприятия, 30 октября, звонки по многоканальному номеру будут приниматься с 9 часов утра и до окончания трансляции.
— Постараюсь ответить на максимальное количество вопросов жителей края и журналистов. Ответы, которые не успею озвучить во время прямой линии, каждый получит после её окончания от профильных ведомств, — прокомментировал глава региона в своём телеграм-канале «ДЕМЕШИН».
Отметим, что за неполные полгода с того момента, как Дмитрий Демешин возглавил Хабаровский край, он уже успел несколько раз пообщаться с жителями региона в прямом эфире. До настоящего момента это были эфиры в социальных сетях. Сегодняшняя «Прямая линия» станет первой, которая будет транслироваться по телевидению и радио. В целом же формат разговора с губернатором прямом эфире — востребованный у жителей Хабаровского края способ коммуникации с первым лицом региона. Для жителей региона это не просто способ задать губернатору вопрос, озвучить свою просьбу или предложение, но и возможность быстро и эффективно решить ту или иную проблему, минуя бюрократические проволочки.