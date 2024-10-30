Дмитрий Демешин передал 34 автобуса в муниципалитеты для школьных маршрутов

Из 34 машин 33 отправятся в муниципалитеты. По пять автобусов получат Комсомольский район и район имени Лазо, четыре — отправятся в Солнечный район, по три переданы в Амурский, Вяземский, Нанайский и Хабаровский, по два — в Советско-Гаванский и Хабаровск, по одному автобусу — в Комсомольск-на-Амуре, Бикинский и Николаевский районы, а также Краевому центру образования. И.о. министра образования и науки Хабаровского края Андрей Процко уточнил, что новые автобусы распределены по муниципальным образованиям в соответствии с поданными заявками.