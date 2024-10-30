Дмитрий Демешин передал 34 автобуса в муниципалитеты для школьных маршрутов

Posted 30 октября, 08:13
Published 30 октября, 08:13
Modified 30 октября, 12:17
Updated 30 октября, 12:17
Из 34 машин 33 отправятся в муниципалитеты. По пять автобусов получат Комсомольский район и район имени Лазо, четыре — отправятся в Солнечный район, по три переданы в Амурский, Вяземский, Нанайский и Хабаровский, по два — в Советско-Гаванский и Хабаровск, по одному автобусу — в Комсомольск-на-Амуре, Бикинский и Николаевский районы, а также Краевому центру образования. И.о. министра образования и науки Хабаровского края Андрей Процко уточнил, что новые автобусы распределены по муниципальным образованиям в соответствии с поданными заявками.
Дмитрий Демешин отметил, что в крае сегодня большое количество муниципальных маршрутов, организованных для подвоза детей из удаленных населенных пунктов к школам и обратно, и соответственно большая потребность в транспорте. Однако все заявки муниципалитетов и по новым маршрутам, и по поддержанию старых полностью обеспечиваются Хабаровским краем, в том числе с помощью федеральной программы.
— Школьные автобусы работают в 17 муниципальных образованиях Хабаровского края. Всего 134 школы, в которые мы организуем доставку детей по 223 маршрутам. Кроме того, в школах идут большие капитальные ремонты в рамках федеральной программы, и, конечно, нам нужно обеспечить подвоз детей в образовательные учреждения, куда распределены ученики. С помощью новых автобусов это тоже будет полностью реализовано, — прокомментировал глава региона.
Новые школьные автобусы пяти видов — марок НАЗ, УАЗ, ПАЗ и КАВЗ, количество посадочных мест — от 12 до 31.
В ходе осмотра транспорта Дмитрий Демешин поставил задачу главам муниципальных образований и министерству образования и науки края, чтобы каждый маршрут детально прорабатывался с учетом потребностей родителей детей.
— Если нужны новые маршруты, конечно, мы их будем обеспечивать, — пообещал губернатор.
В текущем учебном году в Хабаровском крае ежедневно подвозится в школы более 10 тысяч детей, наибольшее количество из них — в Хабаровском, имени Лазо, Бикинском, Вяземском и Нанайском районах. Для обновления автопарка, обеспечения безопасность перевозки детей и открытия новых маршрутов с 2022 года за счет федерального бюджета в регион было поставлено 87 школьных автобусов.