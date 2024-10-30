Моментальная выгода с картой «Сегодня» от Примсоцбанка

Примсоцбанк представляет «Сегодня» — моментальную дебетовую карту с кэшбэком, изготовления которой не нужно ждать и за обслуживание которой не нужно платить. Мгновенная выдача в офисе Банка и кэшбэк за покупки в категориях на выбор, удобное управление картой через интернет-банк Примсоцбанка, бесплатное SMS-информирование — только преимущества и ничего лишнего.