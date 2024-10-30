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Posted 30 октября, 05:52

Published 30 октября, 05:52

Modified 30 октября, 05:54

Updated 30 октября, 05:54

Моментальная выгода с картой «Сегодня» от Примсоцбанка

Моментальная выгода с картой «Сегодня» от Примсоцбанка

30 октября 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ЖКХ
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KQp3A
Откройте бесплатную карту с кэшбэком всего за несколько минут

Примсоцбанк представляет «Сегодня» — моментальную дебетовую карту с кэшбэком, изготовления которой не нужно ждать и за обслуживание которой не нужно платить. Мгновенная выдача в офисе Банка и кэшбэк за покупки в категориях на выбор, удобное управление картой через интернет-банк Примсоцбанка, бесплатное SMS-информирование — только преимущества и ничего лишнего.

Вы можете оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги, переводить или запрашивать деньги у клиентов Примсоцбанка и других банков, открывать вклады, контролировать баланс на счетах — всё это в вашем компьютере или мобильном телефоне.

Подробности — на сайте Примсоцбанка.

#Новости#Общество#Владивосток#ЖКХ#Мобильная связь#Вклады#Приморский край#Примсоцбанк#Кэшбэк
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