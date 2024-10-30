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Posted 30 октября, 03:08

Published 30 октября, 03:08

Modified 30 октября, 03:10

Updated 30 октября, 03:10

Олега Кана признали виновным в убийстве предпринимателя во Владивостоке

Резонансный приговор: в деле «крабового короля» поставили точку в Приморье

30 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI.

Олега Кана признали виновным в убийстве предпринимателя во Владивостоке

Сюжет
Соцсети
Громкое дело рыбопромышленника Олега Кана подошло к логическому завершению в Приморском крае. Несмотря на множество апелляций, суд остался непреклонен.

Приморский суд вынес приговор дальневосточному рыбопромышленнику Олегу Кану. Предпринимателя признали виновным в организации преступления, — убийстве по найму бизнесмена Валерия Пхиденко. Фигуранту грозит наказание — 17 лет в исправительной колонии. Также ему назначили ограничение свободы на один год с возложением определенных обязанностей и ограничений.

По данным прокуратуры, в 2010 году Олег Кан намеревался расправиться с Валерием Пхиденко, заручившись помощью подельника из Сахалинской области. Сообщник пригласил жертву во Владивосток, якобы на деловую встречу.

Пхиденко приехал на такси к ресторану, согласно инструкциям, которые получил от неизвестного человека. Около заведения киллер, находящийся в салоне авто, три раза выстрелил в предпринимателя, от чего тот погиб.

«Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако защита подсудимого не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Тем не менее, жалобы оставлены без удовлетворения. Олега Кана признали виновным в убийстве бизнесмена.

«Обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в соцсетях распространили новость о смерти «крабового короля».

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#Новости#Общество#Сахалинская область#Владивосток#Апелляция#Соцсети#Приморский край#Криминал#Олег Кан
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