Резонансный приговор: в деле «крабового короля» поставили точку в Приморье

Posted 30 октября, 03:08
Published 30 октября, 03:08
Modified 30 октября, 03:10
Updated 30 октября, 03:10
Приморский суд вынес приговор дальневосточному рыбопромышленнику Олегу Кану. Предпринимателя признали виновным в организации преступления, — убийстве по найму бизнесмена Валерия Пхиденко. Фигуранту грозит наказание — 17 лет в исправительной колонии. Также ему назначили ограничение свободы на один год с возложением определенных обязанностей и ограничений.
По данным прокуратуры, в 2010 году Олег Кан намеревался расправиться с Валерием Пхиденко, заручившись помощью подельника из Сахалинской области. Сообщник пригласил жертву во Владивосток, якобы на деловую встречу.
Пхиденко приехал на такси к ресторану, согласно инструкциям, которые получил от неизвестного человека. Около заведения киллер, находящийся в салоне авто, три раза выстрелил в предпринимателя, от чего тот погиб.
«Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — отметили в надзорном ведомстве.
Однако защита подсудимого не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Тем не менее, жалобы оставлены без удовлетворения. Олега Кана признали виновным в убийстве бизнесмена.
«Обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу», — подчеркнули в прокуратуре.
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