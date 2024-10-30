Резонансный приговор: в деле «крабового короля» поставили точку в Приморье

Приморский суд вынес приговор дальневосточному рыбопромышленнику Олегу Кану. Предпринимателя признали виновным в организации преступления, — убийстве по найму бизнесмена Валерия Пхиденко. Фигуранту грозит наказание — 17 лет в исправительной колонии. Также ему назначили ограничение свободы на один год с возложением определенных обязанностей и ограничений.