Участки для многодетных семей должны быть обеспечены инфраструктурой — Антон Волошко

Также планируется дополнить краевой закон новой статьей, в которой будут установлены требования к инфраструктуре земельных участков для многодетных. Согласно ей, электрические сети напряжением 0,4 кВ должны находиться на расстоянии не более 15 метров от границ участка. При этом для присоединения объектов в объеме не более 15 кВт не должно требоваться выполнение работ по строительству новых электросетей или реконструкции существующих.