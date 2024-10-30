Участки для многодетных семей должны быть обеспечены инфраструктурой — Антон Волошко

Posted 30 октября, 01:52
Published 30 октября, 01:52
Modified 30 октября, 01:54
Updated 30 октября, 01:54
Как сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природным ресурсам Андрей Андрейченко, инициатором поправок, которые призваны решить проблему отсутствия необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на участках, выделяемых многодетным семьям для строительства дома, выступил губернатор Приморья.
«Мы планируем ввести в краевое законодательство норму, согласно которой земельные участки, выделяемые многодетным семьям, должны быть обеспечены инфраструктурой. Это острая, болезненная для нашего края история. Уверен, что и для других регионов тоже. Но мы живем здесь и видим, какие участки получают многодетные: непонятно где и в каком виде. Чтобы обеспечить их инфраструктурой, многодетной семье необходимо вложить еще миллионы», — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
Законопроектом предлагается прописать условия, которым должен соответствовать участок, предназначенный для предоставления многодетным семьям. Во-первых, это обеспеченность объектами электроснабжения. Во- вторых, наличие подъездных путей либо обязательств по их строительству, закрепленных в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.
Также планируется дополнить краевой закон новой статьей, в которой будут установлены требования к инфраструктуре земельных участков для многодетных. Согласно ей, электрические сети напряжением 0,4 кВ должны находиться на расстоянии не более 15 метров от границ участка. При этом для присоединения объектов в объеме не более 15 кВт не должно требоваться выполнение работ по строительству новых электросетей или реконструкции существующих.
Для обеспечения транспортной доступности к участку должна примыкать автодорога общего пользования местного значения или внутриквартальный проезд. В их отсутствие должен быть обустроен временный подъездной путь, при этом капитальные дорожные объекты, включенные в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть построены не позднее трех лет с внесения участка в перечень земель для многодетных.
Что касается объектов холодного водоснабжения и водоотведения, то проектом закона предусматривается их подведение к участку как до момента его предоставления гражданам, так и в течение трех лет после его получения. Также муниципальные образования будут наделены правом вводить компенсацию затрат, которые многодетные семьи понесли в связи с созданием коммунальной инфраструктуры.
«Понятно, что использовать для проживания участок, где нет инженерных коммуникаций и подъездных путей, невозможно. И тем не менее случаи, когда многодетным семьям предоставляется именно такая, непригодная для строительства дома земля и когда они вместо улучшения своих жилищных условий вынуждены искать дополнительные средства, чтобы решить проблему отсутствия инфраструктуры, а то и вовсе отказываться от возведения дома, для края нередкие. С принятием поправок этот вопрос будет закрыт. Органы местного самоуправления должны будут включать в реестр для выдачи многодетным семьям только участки, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями», — отметил Андрей Андрейченко.
Кроме того, на октябрьском заседании в трех чтениях были поддержаны поправки к краевому закону о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуально жилищного строительства, согласно которому получить надел в аренду на 20 лет и оформить его в общую долевую собственность в случае возведения дома могут двухдетные и молодые семьи.
Цель корректировки — установить равные условия выделения земли вышеназванным категориям граждан и многодетным семьям. Дело в том, что в настоящее время они существенно разнятся. К первым не предъявляются требования о нуждаемости в жилых помещениях, постоянном проживании на территории муниципального образования не менее трех лет и исключении из состава семьи детей, которые переданы под опеку и попечительство.
Теперь закон о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства дополнен соответствующими положениями. Также поправками введена обязанность органов местного самоуправления при проведении жеребьевки и выделении участков проверять соответствие граждан категориям, установленным законом.
Нововведения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Однако в отношении семей, которые были включены в реестр граждан, имеющих право на бесплатный надел, до внесения изменений они действовать не будут.
Справка
На 1 октября текущего года в очереди на получение земли согласно краевому закону «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» состояли 14106 приморцев, из них воспользоваться своим правом смогла 831 семья. Более половины граждан, не обеспеченных участками, — 7516 — проживают во Владивостокском городском округе.