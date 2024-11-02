На форуме ОП «Сообщество» обсудили ограничение доступа подростков к сигаретам, вейпам

Комментируя тему сохраняющейся доступности вейпов и сигарет для подростков, Анна Сорочинская, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения», сообщила: «Ключевым вызовом, связанным с реальным ограничением доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции остается обеспечение контроля за исполнением действующих ограничительных норм. Их достаточно, они актуальны и действенны. Более того, значительная часть участников рынка их уже выполняет, но для достижения их полного внедрения важно обновить подходы к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Например, предоставить Роспотребнадзору возможность инициировать дела об административных нарушениях при наличии достаточных доказательных данных от общественных организаций, предварительно установив их необходимый перечень».