Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единства

Олег Кожемяко в своем поздравительном слове напомнил, что этот праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию и её историю. Больше 400 лет назад, в смутные времена, тысячи жителей нашей страны сплотились, чтобы сохранить независимость и целостность Отечества, вернуть на нашу землю мир и свободу. Эта победа стала по-настоящему народной.