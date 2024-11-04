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Posted 4 ноября, 04:43

Published 4 ноября, 04:43

Modified 4 ноября, 04:46

Updated 4 ноября, 04:46

Приморец «выдумал угон» и попал на скамью подсудимых

Приморец «выдумал угон» и попал на скамью подсудимых

4 ноября 2024, 04:43
Сюжет
ГИБДД
Жителя Кировского района, 2006 года рождения, обвиняют в подаче ложного заявления об угоне автомобиля. В сентябре 2024 года он заявил о краже своего Toyota Chaser.

Однако в ходе расследования правоохранительные органы установили, что юноша ранее управлял автомобилем без водительских прав. Он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, скрылся с места и оставил машину на одной из улиц поселка Кировский.

Поняв, что его могут разыскать, парень решил подать ложное заявление об угоне, полагая, что это поможет избежать последствий. Теперь уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

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