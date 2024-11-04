Приморец «выдумал угон» и попал на скамью подсудимых

Posted 4 ноября, 04:43
Published 4 ноября, 04:43
Modified 4 ноября, 04:46
Updated 4 ноября, 04:46
Однако в ходе расследования правоохранительные органы установили, что юноша ранее управлял автомобилем без водительских прав. Он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, скрылся с места и оставил машину на одной из улиц поселка Кировский.
Поняв, что его могут разыскать, парень решил подать ложное заявление об угоне, полагая, что это поможет избежать последствий. Теперь уголовное дело направлено в Кировский районный суд.