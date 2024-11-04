Приморская полиция накрыла школьный «бойцовский клуб»

Для обсуждения инцидента в учебном заведении провели Совет профилактики, на который были приглашены учащиеся и их родители. Параллельно с этим в отделе полиции с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, где разъяснили административную ответственность за подобные действия согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.