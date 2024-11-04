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Posted 4 ноября, 05:33

Published 4 ноября, 05:33

Modified 4 ноября, 05:35

Updated 4 ноября, 05:35

Приморская полиция накрыла школьный «бойцовский клуб»

Приморская полиция накрыла школьный «бойцовский клуб»

4 ноября 2024, 05:33
Сюжет
Полиция
В одной из школ Владивостока подростки вынуждали 12-летнего школьника участвовать в боях с одноклассниками. Мать ребенка обратилась в полицию и сообщила, что ее сын подвергался давлению и угрозам со стороны сверстника, заставлявшего его драться.

Для обсуждения инцидента в учебном заведении провели Совет профилактики, на который были приглашены учащиеся и их родители. Параллельно с этим в отделе полиции с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, где разъяснили административную ответственность за подобные действия согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Проверка по данному делу продолжается; сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних уточняют детали происшествия и проводят дополнительные меры.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#КоАП РФ#Полиция#Подростки#Драка#Родители#Несовершеннолетние#Приморский край#Школа#Происшествия#Административная ответственность
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