Приморская полиция накрыла школьный «бойцовский клуб»

Posted 4 ноября, 05:33
Published 4 ноября, 05:33
Modified 4 ноября, 05:35
Updated 4 ноября, 05:35
Для обсуждения инцидента в учебном заведении провели Совет профилактики, на который были приглашены учащиеся и их родители. Параллельно с этим в отделе полиции с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, где разъяснили административную ответственность за подобные действия согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Проверка по данному делу продолжается; сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних уточняют детали происшествия и проводят дополнительные меры.