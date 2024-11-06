vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:31

Published 6 ноября, 07:31

Modified 6 ноября, 07:31

Updated 6 ноября, 07:31

Эксперты рассмотрели современные подходы к коррекции веса

Эксперты рассмотрели современные подходы к коррекции веса

6 ноября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.
28 октября в издательском доме «Аргументы и факты» состоялся круглый стол, посвященный проблеме ожирения. На встречу были приглашены эксперты в этой области, а также Надежда Ангарская, участница шоу Comedy Woman, которая рассказала о своем опыте борьбы с лишним весом.

По данным статистики, около половины россиян имеют избыточный вес, а треть населения страдает от ожирения. Специалисты напоминают, что это не только эстетическая проблема — лишний вес может стать причиной серьезных заболеваний, включая онкологию, передают newsnn.ru.

Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России, акцентирует внимание на том, что ожирение представляет серьезную опасность для здоровья. Хотя многим удается похудеть, лишь два процента сохраняют достигнутый результат. Основные причины этого — стресс, неправильное питание и недостаток эффективных методов.

В этой связи важно рассмотреть современные подходы к снижению веса. Одним из таких решений является препарат «Велгия», который помогает не только сбросить вес, но и улучшить метаболическое здоровье. Этот российский продукт предлагает выход для тех, кто устал от неэффективных диет и постоянных неудач.

Терапия с использованием «Велгии» может стать значительным шагом на пути к снижению веса и уменьшению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет заботиться о своём здоровье, не лишая себя радостей жизни.

Помните, что лишний вес — это проблема, и сделайте первый шаг к здоровью, обратившись за помощью к профессионалам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика