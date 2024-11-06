Posted 6 ноября, 07:31
Published 6 ноября, 07:31
Modified 6 ноября, 07:31
Updated 6 ноября, 07:31
По данным статистики, около половины россиян имеют избыточный вес, а треть населения страдает от ожирения. Специалисты напоминают, что это не только эстетическая проблема — лишний вес может стать причиной серьезных заболеваний, включая онкологию, передают newsnn.ru.
Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России, акцентирует внимание на том, что ожирение представляет серьезную опасность для здоровья. Хотя многим удается похудеть, лишь два процента сохраняют достигнутый результат. Основные причины этого — стресс, неправильное питание и недостаток эффективных методов.
В этой связи важно рассмотреть современные подходы к снижению веса. Одним из таких решений является препарат «Велгия», который помогает не только сбросить вес, но и улучшить метаболическое здоровье. Этот российский продукт предлагает выход для тех, кто устал от неэффективных диет и постоянных неудач.
Терапия с использованием «Велгии» может стать значительным шагом на пути к снижению веса и уменьшению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет заботиться о своём здоровье, не лишая себя радостей жизни.
Помните, что лишний вес — это проблема, и сделайте первый шаг к здоровью, обратившись за помощью к профессионалам.