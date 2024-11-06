Исполняющей обязанности главы ЕАО назначена Мария Костюк

На сайте Кремля сообщается, что глава государства уже провёл встречу с Марией Костюк, пожелал ей успехов на новом поприще и отметил: «Можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку Правительства Российской Федерации. Ну и, разумеется, на мою поддержку».