Исполняющей обязанности главы ЕАО назначена Мария Костюк

Posted 5 ноября, 23:42
Published 5 ноября, 23:42
Modified 5 ноября, 23:44
Updated 5 ноября, 23:44
На сайте Кремля сообщается, что глава государства уже провёл встречу с Марией Костюк, пожелал ей успехов на новом поприще и отметил: «Можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку Правительства Российской Федерации. Ну и, разумеется, на мою поддержку».
— Владимир Владимирович, я признательна и благодарна Вам за такое доверие, — сказала Мария Костюк. — Я сделаю всё возможное, если честно, хочется добавить «и невозможное», чтобы оправдать Ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, не дай мне бог подвести Вас и жителей своего родного региона.
Марии Федоровне Костюк 47 лет. Она родилась в поселке Смидович Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «филология» и «история», в 2013-м — Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «государственное и муниципальное управление».
В начале нулевых Мария Костюк начала работу в органах управления ЕАО, доросла до заместителя председателя правительства ЕАО — в 2022-м. С 2024 года она трудилась в должности заместителя директора Высшей школы госуправления Президентской академии.
Сын Марии Костюк погиб на СВО в 2022 году, посмертно ему присвоено звание Героя России. Мария Федоровна руководит также президентской программой «Время героев».
Как отмечают новые медиа, в России — до назначения Марии Костюк на пост ио главы ЕАО — было шесть женщин-губернаторов, а на Дальнем Востоке только два региона — ХМАО и Забайкальский край — возглавляли представительницы прекрасного пола.
На данный момент Мария Костюк станет единственной женщиной в нынешнем составе губернаторского корпуса ДФО.
Отметим, что Ростислав Гольдштейн назначен президентом России врио губернатора Республики Коми.