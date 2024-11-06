Лифты в Вяземской больнице починили после вмешательства Дмитрия Демешина

В ходе «Прямой линии» губернатор подключил к ответу перед жителями главу Вяземского района Александра Усенко и нового руководителя краевого минздрава Станислава Мальцева. Глава профильного ведомства сообщил, что знает о проблеме, и в ближайшее время будет проведена экспертиза подъемников, по результатам которой будет принято решение об их ремонте или замене.