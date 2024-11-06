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Posted 6 ноября, 08:03

Published 6 ноября, 08:03

Modified 6 ноября, 08:05

Updated 6 ноября, 08:05

Лифты в Вяземской больнице починили после вмешательства Дмитрия Демешина

Лифты в Вяземской больнице починили после вмешательства Дмитрия Демешина

6 ноября 2024, 08:03
Фото: Правительство Хабаровского края.
Пассажирский лифт в Вяземской районной больнице запустили в работу, сообщает телеграм-канал Правительства Хабаровского края. На прошлой неделе в ходе «Прямой линии» жители муниципалитета пожаловались главе региона Дмитрию Демешину на неработающие лифты в медучреждении.

Дозвонившаяся на «Прямую линию с Дмитрием Демешиным» жительница Вяземского рассказала, что в Вяземской ЦРБ вышли из строя оба лифта — сначала пассажирский, а следом за ним и грузовой, и теперь неходячих больных приходится носить на носилках по лестнице. Глава региона назвал эту ситуацию возмутительной.

— Возмутительно то, что лифты не функционируют несколько месяцев! И я, когда был в Вяземском, ставил задачу по решению этой проблемы. Но жителей Вяземского, к сожалению, не информируют о том, когда и как она будет решена! — заявил Дмитрий Демешин.

В ходе «Прямой линии» губернатор подключил к ответу перед жителями главу Вяземского района Александра Усенко и нового руководителя краевого минздрава Станислава Мальцева. Глава профильного ведомства сообщил, что знает о проблеме, и в ближайшее время будет проведена экспертиза подъемников, по результатам которой будет принято решение об их ремонте или замене.

Дмитрий Демешин поручил Станиславу Мальцеву разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. И.о. министра здравоохранения посетил Вяземскую районную больницу, чтобы на месте выяснить причины поломки лифтов и найти пути решения.

Сегодня стало известно, что подрядчик устранил замечания по пассажирскому лифту. Теперь подъемник работает. Грузовой лифт планируют запустить к следующей неделе. Кроме того, Станислав Мальцев поручил провести проверку всего лифтового хозяйства медицинских организаций края.

#Хабаровский край
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