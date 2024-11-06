РЭО: На «Зеленую премию — 2024» подали более 13 000 заявок

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая премия» позволяет участникам рассказать о своих идеях, проектах и опыте в сферах обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Особенно это касается молодежи, находящейся в авангарде экоповестки. Сейчас на конкурс заявились 13 561 человек, что в 13 раз превышает количество заявок, поданных в первый год проведения «Зеленой премии». «Внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, а лучшие примеры того, как это сделать, мы отберем и покажем на „Зеленой премии“, — заключил глава РЭО.