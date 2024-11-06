РЭО: На «Зеленую премию — 2024» подали более 13 000 заявок

Posted 6 ноября, 13:52
Published 6 ноября, 13:52
Modified 6 ноября, 13:52
Updated 6 ноября, 13:52
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая премия» позволяет участникам рассказать о своих идеях, проектах и опыте в сферах обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Особенно это касается молодежи, находящейся в авангарде экоповестки. Сейчас на конкурс заявились 13 561 человек, что в 13 раз превышает количество заявок, поданных в первый год проведения «Зеленой премии». «Внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, а лучшие примеры того, как это сделать, мы отберем и покажем на „Зеленой премии“, — заключил глава РЭО.
Победителей будут отбирать в рамках трех треков — профессионального, общественного и «Юннаты». В общественном треке будут следующие номинации: «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Партнером номинации «Студенчество» стала группа «ЭкоЛайн», госкорпорация «Росатом» поддержала категорию «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» выступила партнером номинации «Экологические лидеры», а ООО «Хартия» — «Экологическая семья».
Трек «Юннаты» включает номинации «Юннатский клуб», «Натуралистическое просвещение», «Территория юннатов» и «Лидеры юннатов». Он реализуется при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», а его участники — юные экоактивисты в возрасте 10 — 18 лет, сообщает 56orb.ru.
В профессиональный трек вошли номинации «Корпоративные проекты (внешние)», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Инициативы отраслевых компаний» (при поддержке ПАО «Сбербанк»), «Образовательные проекты».
Согласно заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в этом году призовой фонд «Зеленой премии» составляет 9 млн рублей, которые распределят между победителями в номинациях общественного и юннатского треков.
Подробную информацию о «Зеленой премии» можно найти на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.