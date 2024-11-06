Выборы в США 2024: Трамп Лидирует в Ключевых Штатах, Харрис Настойчиво Соперничает

На данный момент, по предварительным данным, Трамп лидирует в шести из семи ключевых «колеблющихся» штатов, включая Висконсин, Мичиган, Неваду, Джорджию, Северную Каролину и Аризону. В Пенсильвании ситуация остается неопределенной. Прогнозы указывают на то, что Трамп может получить около 301 голоса выборщиков, в то время как Харрис — только 237 из необходимых 270 для победы.