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Posted 6 ноября, 06:53

Published 6 ноября, 06:53

Modified 6 ноября, 06:55

Updated 6 ноября, 06:55

Выборы в США 2024: Трамп Лидирует в Ключевых Штатах, Харрис Настойчиво Соперничает

Выборы в США 2024: Трамп Лидирует в Ключевых Штатах, Харрис Настойчиво Соперничает

6 ноября 2024, 06:53
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Выборы
Президентские выборы в США, которые проходят 5 ноября 2024 года, находятся в разгаре. Основные кандидаты — действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии.

На данный момент, по предварительным данным, Трамп лидирует в шести из семи ключевых «колеблющихся» штатов, включая Висконсин, Мичиган, Неваду, Джорджию, Северную Каролину и Аризону. В Пенсильвании ситуация остается неопределенной. Прогнозы указывают на то, что Трамп может получить около 301 голоса выборщиков, в то время как Харрис — только 237 из необходимых 270 для победы.

Ранее в ходе выборов было зарегистрировано более 78 миллионов досрочных голосов, что свидетельствует о высокой активности избирателей. Основные темы предвыборной кампании включают экономику, вопросы абортов и изменения климата. Опросы показывают, что Харрис немного опережает Трампа по популярности среди избирателей (50% против 47%), однако разница очень мала и может измениться по мере подсчета голосов.

Согласно прогнозам, результаты выборов могут быть известны не сразу из-за напряженной ситуации и большого количества голосов.

#Выборы#Выборы в США#Президентские выборы#Трамп#Камала Харрис
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