Выборы в США 2024: Трамп Лидирует в Ключевых Штатах, Харрис Настойчиво Соперничает

Posted 6 ноября, 06:53
Published 6 ноября, 06:53
Modified 6 ноября, 06:55
Updated 6 ноября, 06:55
На данный момент, по предварительным данным, Трамп лидирует в шести из семи ключевых «колеблющихся» штатов, включая Висконсин, Мичиган, Неваду, Джорджию, Северную Каролину и Аризону. В Пенсильвании ситуация остается неопределенной. Прогнозы указывают на то, что Трамп может получить около 301 голоса выборщиков, в то время как Харрис — только 237 из необходимых 270 для победы.
Ранее в ходе выборов было зарегистрировано более 78 миллионов досрочных голосов, что свидетельствует о высокой активности избирателей. Основные темы предвыборной кампании включают экономику, вопросы абортов и изменения климата. Опросы показывают, что Харрис немного опережает Трампа по популярности среди избирателей (50% против 47%), однако разница очень мала и может измениться по мере подсчета голосов.
Согласно прогнозам, результаты выборов могут быть известны не сразу из-за напряженной ситуации и большого количества голосов.