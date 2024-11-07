Прошёл год, а любовь к России у бара «Березка» во Владивостоке не появилась?

Примечательно, что в прошлый раз, в 2023 году, администрация заведения объясняла ситуацию с гимном России нарушением очередности исполнения песен и заявила, что предоставила видеозаписи, подтверждающие, что гимн всё-таки был исполнен. Тогда руководство «Берёзки» особо подчеркнуло, что в репертуаре заведения достаточно патриотических песен, которые регулярно заказывают посетители.