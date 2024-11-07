Прошёл год, а любовь к России у бара «Березка» во Владивостоке не появилась?

Posted 7 ноября, 08:42
Published 7 ноября, 08:42
Modified 7 ноября, 08:47
Updated 7 ноября, 08:47
На записи слышно, как в диалоге с персоналом упоминается слово «политика», на что посетитель возмущённо реагирует фразой «какая политика, ты в какой стране живешь» и требует позвать руководство.
Достоверно установить, что предшествовало конфликту, по имеющейся видеозаписи невозможно.
Примечательно, что подобный инцидент в этом заведении происходит не впервые — в ноябре прошлого года там уже возникал похожий конфликт, когда большой компании также якобы запретили исполнять гимн России.
Напомним, что по данным базы СПАРК-Интерфакс, владеет баром ООО «Капитал-В». Руководителем юрлица является Марина Райценштейн (фамилия, к слову, исконно славянских корней не имеет).
Принадлежит бар Роману Воробьеву, который еще когда-то был гендиректором караоке-бара «Бархат». Сам Роман не только ресторатор, но и байкер ко всему прочему.
Несмотря на то, что средняя оценка «Берёзки» на Google — 2.3, заведение что-то, да зарабатывает. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Капитал-В» в 2023 году составила 73 млн 313 тысяч рублей. «Чистыми» компания заработала меньше миллиона — 988 000 рублей.
Примечательно, что в прошлый раз, в 2023 году, администрация заведения объясняла ситуацию с гимном России нарушением очередности исполнения песен и заявила, что предоставила видеозаписи, подтверждающие, что гимн всё-таки был исполнен. Тогда руководство «Берёзки» особо подчеркнуло, что в репертуаре заведения достаточно патриотических песен, которые регулярно заказывают посетители.
А вот в этот раз администрация караоке-бара всё еще не прокомментировала новый инцидент публично. Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи задаются вопросом о правомерности запрета на исполнение патриотических песен в российском заведении.
Допускаем, что после скандала, который найдёт своё подтверждение, за заведение вплотную возьмутся правоохранители.