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Posted 8 ноября, 09:29

Published 8 ноября, 09:29

Modified 8 ноября, 09:29

Updated 8 ноября, 09:29

Тепло и ясно: хорошую погоду прогнозируют в субботу в Приморье — +13°C

Тепло и ясно: хорошую погоду прогнозируют в субботу в Приморье — +13°C

8 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 9 ноября, погода в Приморье порадует жителей ясным небом и комфортными температурами. Атмосферное давление будет повышенным, что обеспечит стабильные погодные условия.

В регионе ожидается отсутствие осадков. Ветер ночью будет северным, а днем сменится на южный и станет слабым до умеренного. Температура воздуха ночью составит от -20 до +3°C, а днем поднимется до 5-13°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и без осадков. Ночью температура колеблется от 0 до +2°C, а днем поднимется до 8-10°C. Ветер ночью будет северо-западным, а днем сменится на юго-восточный.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура опустится до -3…-5°C, а днем достигнет 10-12°C. Ветер южный, слабый до умеренного.

Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура составит 0…-2°C, а днем поднимется до 10-12°C. Ветер северный, а днем также сменится на южный.

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