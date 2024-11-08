Тепло и ясно: хорошую погоду прогнозируют в субботу в Приморье — +13°C

Posted 8 ноября, 09:29
Published 8 ноября, 09:29
Modified 8 ноября, 09:29
Updated 8 ноября, 09:29
В регионе ожидается отсутствие осадков. Ветер ночью будет северным, а днем сменится на южный и станет слабым до умеренного. Температура воздуха ночью составит от -20 до +3°C, а днем поднимется до 5-13°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и без осадков. Ночью температура колеблется от 0 до +2°C, а днем поднимется до 8-10°C. Ветер ночью будет северо-западным, а днем сменится на юго-восточный.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура опустится до -3…-5°C, а днем достигнет 10-12°C. Ветер южный, слабый до умеренного.
Находка встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура составит 0…-2°C, а днем поднимется до 10-12°C. Ветер северный, а днем также сменится на южный.