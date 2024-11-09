Первый молодежный МедиаСаммит завершился во Владивостоке

Сюжет Школьники

Во Владивостоке успешно завершился первый молодежный МедиаСаммит, объединивший более 500 юных участников из Приморья и ДФО. Двухдневное мероприятие, наполненное мастер-классами, лекциями и практическими заданиями, стало уникальной платформой для обмена опытом и идеями в области медиа.

7 и 8 ноября в Приморье состоялся первый молодежный МедиаСаммит, собравший во Владивостоке более 500 школьников и студентов. Главной темой мероприятия стало «В фокусе — Приморье», и участники активно делились своим видением исторических и культурных достопримечательностей региона через социальные сети. Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов отметил: «Такой саммит прошел впервые. Вы, молодежь, совсем другие, и цель была — понять, что вам интересно. Мы увидели очень мощную потребность в таком мероприятии для молодежи». Саммит стал площадкой для проведения мастер-классов от ведущих экспертов в области медиа. Один из спикеров, Мария Баркар, поделилась своими впечатлениями: «Мой мастер-класс изначально был запланирован на тему творческих медиапроектов, но, когда я вошла в аудиторию и увидела более 100 невероятно заинтересованных школьников, я поняла — меняем формат» «Наследие. С чего начинается Родина» Особое внимание на мероприятия было уделено секции «Наследие. С чего начинается Родина». Экспертами этой сессии стали командир роты филиала Нахимовского военно-морского училища Олег Фидоренко, автор книги «Поэзия Z» Ирина Кравец, руководитель пресс-службы ТОФ Матвей Невешкин и герой России Юрий Мушенков. Модератором сессии выступила медиапедагог Мария Чевычелова. Олег Фидоренко подчеркнул важность воспитания патриотизма у молодежи: «Защищать и любить свою Родину можно и нужно в мирное время, начиная с хорошей учебы, хорошего поведения, воспитывая себя как будущего гражданина великой России. Защитник Отечества должен быть примером честности, правдивости, мужественности». Участники секции записали видеообращение к бойцам добровольческого отряда «Тигр» и 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с пожеланиями скорейшего возвращения домой: «Мы здесь, а вы — там. Желаем вам выполнения всех поставленных боевых задач и скорейшего возвращения домой», — сказали молодые люди. Лаборатория госпабликов В рамках мероприятия подведены итоги проекта «Лаборатория госпабликов», где победили 14 человек, администраторов госпабликов из различных сфер: образования, культуры, медицины. Это еще раз подтвердило значимость развития медиа в публичном секторе. После торжественного вручения наград и выступлений, саммит завершился концертом приморской группы «Агар-Агар», оставив яркие воспоминания и желание возвращаться к медиаактивностям снова и снова. Фото: vostokmedia.com Организаторами выступили Приморское отделение Союза журналистов России, Правительство Приморского края, администрация Владивостока и другие партнеры. Молодежный МедиаСаммит 2024 года становится важной вехой в развитии медийного образования на Дальнем Востоке. «Первыми узнавать новости, сопоставлять факты, анализировать — все это должен уметь настоящий журналист. Но для этого, помимо таланта, необходимо образование, чтобы уметь правильно преподносить информацию и формировать правильную повестку. Нынешняя ситуация, в которой находится наша страна, требует от представителей прессы максимального профессионализма. Например, вокруг темы специальной военной операции возникает множество фейков. Задача любого журналиста — проверять каждое слово, публиковать только подтвержденные факты. Всегда помнить, что вы имеете большое влияние на социальную обстановку. Где бы вы ни работали, вы всегда будете нести ответственность за свою публикацию», — подчеркнул Олег Кожемяко. Саммит вдохновил участников и открыл безграничные возможности для творческого роста и социальной активности.