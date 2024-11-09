vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 11:02

Published 9 ноября, 11:02

Modified 9 ноября, 11:04

Updated 9 ноября, 11:04

Первый молодежный МедиаСаммит завершился во Владивостоке

Первый молодежный МедиаСаммит завершился во Владивостоке

9 ноября 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Школьники
Во Владивостоке успешно завершился первый молодежный МедиаСаммит, объединивший более 500 юных участников из Приморья и ДФО. Двухдневное мероприятие, наполненное мастер-классами, лекциями и практическими заданиями, стало уникальной платформой для обмена опытом и идеями в области медиа.

7 и 8 ноября в Приморье состоялся первый молодежный МедиаСаммит, собравший во Владивостоке более 500 школьников и студентов. Главной темой мероприятия стало «В фокусе — Приморье», и участники активно делились своим видением исторических и культурных достопримечательностей региона через социальные сети.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов отметил:

«Такой саммит прошел впервые. Вы, молодежь, совсем другие, и цель была — понять, что вам интересно. Мы увидели очень мощную потребность в таком мероприятии для молодежи».

Саммит стал площадкой для проведения мастер-классов от ведущих экспертов в области медиа. Один из спикеров, Мария Баркар, поделилась своими впечатлениями:

«Мой мастер-класс изначально был запланирован на тему творческих медиапроектов, но, когда я вошла в аудиторию и увидела более 100 невероятно заинтересованных школьников, я поняла — меняем формат»

«Наследие. С чего начинается Родина»

Особое внимание на мероприятия было уделено секции «Наследие. С чего начинается Родина». Экспертами этой сессии стали командир роты филиала Нахимовского военно-морского училища Олег Фидоренко, автор книги «Поэзия Z» Ирина Кравец, руководитель пресс-службы ТОФ Матвей Невешкин и герой России Юрий Мушенков.

Модератором сессии выступила медиапедагог Мария Чевычелова. Олег Фидоренко подчеркнул важность воспитания патриотизма у молодежи:

«Защищать и любить свою Родину можно и нужно в мирное время, начиная с хорошей учебы, хорошего поведения, воспитывая себя как будущего гражданина великой России. Защитник Отечества должен быть примером честности, правдивости, мужественности».

Участники секции записали видеообращение к бойцам добровольческого отряда «Тигр» и 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с пожеланиями скорейшего возвращения домой:

«Мы здесь, а вы — там. Желаем вам выполнения всех поставленных боевых задач и скорейшего возвращения домой», — сказали молодые люди.

Лаборатория госпабликов

В рамках мероприятия подведены итоги проекта «Лаборатория госпабликов», где победили 14 человек, администраторов госпабликов из различных сфер: образования, культуры, медицины. Это еще раз подтвердило значимость развития медиа в публичном секторе.

После торжественного вручения наград и выступлений, саммит завершился концертом приморской группы «Агар-Агар», оставив яркие воспоминания и желание возвращаться к медиаактивностям снова и снова.

Фото: vostokmedia.com

Организаторами выступили Приморское отделение Союза журналистов России, Правительство Приморского края, администрация Владивостока и другие партнеры.

Молодежный МедиаСаммит 2024 года становится важной вехой в развитии медийного образования на Дальнем Востоке.

«Первыми узнавать новости, сопоставлять факты, анализировать — все это должен уметь настоящий журналист. Но для этого, помимо таланта, необходимо образование, чтобы уметь правильно преподносить информацию и формировать правильную повестку. Нынешняя ситуация, в которой находится наша страна, требует от представителей прессы максимального профессионализма. Например, вокруг темы специальной военной операции возникает множество фейков. Задача любого журналиста — проверять каждое слово, публиковать только подтвержденные факты. Всегда помнить, что вы имеете большое влияние на социальную обстановку. Где бы вы ни работали, вы всегда будете нести ответственность за свою публикацию», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Саммит вдохновил участников и открыл безграничные возможности для творческого роста и социальной активности.

#Новости#Культура#Школьники#Владивосток#Студенты#Социальные сети#История#Патриотизм#Концерт#Приморский край#Мероприятие#Воспитание#ДФО#Награды#Приморье#Медиа#Добровольческий отряд#Родина#Бойцы#Мастер-классы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика