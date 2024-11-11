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Posted 11 ноября, 10:34

Published 11 ноября, 10:34

Modified 11 ноября, 10:36

Updated 11 ноября, 10:36

Совет муниципалитетов Приморского края возглавил Вячеслав Квон, глава АГО

Глава Артёма Вячеслав Квон возглавил Совет муниципалитетов Приморского края

11 ноября 2024, 10:34
Фото: kwonvyacheslav.

Совет муниципалитетов Приморского края возглавил Вячеслав Квон, глава АГО

Сюжет
Назначение
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Приморского края» возглавил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. Он был единогласно избран главой этого важного объединения — на заседании правительства Приморского края.

Вячеслав Квон возглавил Артём в 2020 году. Он награждён Почётной грамотой Законодательного Собрания Приморского края — 2015-м, благодарностью губернатора Приморского края. В 2025 году удостоен высокой государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден вручён Вячеславу Васильевичу, как отмечено в указе президента РФ, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Эксперты отмечают, что Вячеслав Квон пользуется уважением жителей АГО, работает на благо округа, большое значение уделяет поддержке СВО и её участников, неоднократно выезжал в зону проведения операции, доставляя землякам-артёмовцам гуманитарную помощь. По его инициативе и при полном содействии в селе Екатериновка Херсонской области был установлен монумент памяти артёмовцев-бойцов СВО.

Глава Артёма работает в тесном взаимодействии и при полной поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Это позволяет вести большие работы по благоустройству округа, улучшать социальную сферу благодаря национальным проектам и государственным программам. Регулярно Вячеслав Квон проводит встречи с жителями округа, знает их проблемы и чаяния, отвечает на вопросы и не боится прямого общения с земляками, потому что уверен в поддержке артёмовцев.

— Это назначение вполне закономерно, — отметил политолог Павел Наливайко. — Глава Артёма Вячеслав Квон является одним из опытнейших руководителей, он имеет опыт работы на уровне представительной и исполнительной, муниципальной, власти. На посту главы Совета его навыки и авторитет среди представителей муниципалитетов, а также популярность среди жителей Артёма сыграет в плюс и даст Вячеславу Васильевичу возможность вдохнуть новую жизнь в работу Совета муниципалитетов региона.
Муниципалитеты сегодня являются опорой для главы края Олега Кожемяко, на них он делает ставку. И у Вячеслава Квона есть возможность сделать формат работы Совета еще более продуктивным, эффективным, идущим на благо Приморья.
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

В январе 2024 года Вячеслав Квон принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» (0+), где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

— На встрече говорили о работе органов местного самоуправления, ведь именно в администрации городов, муниципальных округов, сельских поселений жители обращаются за помощью в первую очередь, — написал Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале. — Владимир Путин подчеркнул, что обратная связь с населением — важный момент в работе муниципальных служащих. И я поддерживаю эту позицию. Благодаря вашим комментариям и обращениям мы делаем наш город лучше.

Большой опыт работы, стремление внедрять современные практики, умение находить общий язык с руководством края, активная гражданская позиция, а главное — способность выполнять взятые на себя обязанности — все эти качества пригодятся Вячеславу Васильевичу в работе во главе ассоциации муниципалитетов Приморья.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
— Сегодня наш регион активно развивается, и каждый муниципалитет прилагает к этому огромные усилия. В нынешнее время мы должны быть все вместе. Важно выстроить синхронизацию по всей вертикали власти, масштабировать лучшие практики. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы мы объединились и дальше работали на благо нашего Приморского края, — подчеркнул Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об участии Вячеслава Квона в форуме в столице России.

Вячеслав Квон принял участие в форуме «Малая родина — сила России»
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#Новости#Общество#Артём#Назначение#Приморский край#Вячеслав Квон
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