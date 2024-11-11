Глава Артёма Вячеслав Квон возглавил Совет муниципалитетов Приморского края

Глава Артёма работает в тесном взаимодействии и при полной поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Это позволяет вести большие работы по благоустройству округа, улучшать социальную сферу благодаря национальным проектам и государственным программам. Регулярно Вячеслав Квон проводит встречи с жителями округа, знает их проблемы и чаяния, отвечает на вопросы и не боится прямого общения с земляками, потому что уверен в поддержке артёмовцев.