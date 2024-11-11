Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены в Хабаровском крае

Posted 11 ноября, 01:30
Published 11 ноября, 01:30
Modified 11 ноября, 01:32
Updated 11 ноября, 01:32
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в 2024 году в нормативное состояние по нацпроекту приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей. Ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.
В Хабаровске обновление получили 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью 24,75 километра. Общая сумма финансирования составила 1 миллиард 467 миллионов рублей. Самые крупные объекты сезона — проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной и путепровод «улица Ленинградская — проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе». Существенное обновление по нацпроекту затронуло переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую, Энтузиастов.
В Комсомольске-на-Амуре работы велись на 23 участках дорог протяженностью в 33,92 километр. Их стоимость составила 580 миллионов рублей. В числе значимых — шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка «Большевик» в сторону поселка Хальгасо.
На территории Хабаровского района благоустроено 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километра в 18 населенных пунктах. Из них самые протяженные участки — на ул. Центральной в Малиновке, ул. Новой в Мирном, ул. Амурской в Корсаково-1, ул. Якутской в Бычихе, ул. Юбилейной в Рощино и ул. Садовой в Ильинке.
Кроме того, по нацпроекту отремонтировано 6 участков региональных автомобильных дорог протяженностью 30,25 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо.
— На работы действует гарантия, по дорожному полотну гарантийный срок составляет 5 лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД «Дальний Восток» регулярно проводится работа по проверке исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных в рамках национального проекта. По их итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, что регион вступил в дорожный нацпроект в 2019 году. За это время удалось обновить более 820 километров автомобильных дорог регионального и местного значения.