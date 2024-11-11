Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены в Хабаровском крае

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в 2024 году в нормативное состояние по нацпроекту приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей. Ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.