Валерий Лимаренко: У джаза на Сахалине большое музыкальное будущее

Posted 11 ноября, 04:37
Published 11 ноября, 04:37
Modified 11 ноября, 04:39
Updated 11 ноября, 04:39
9 ноября на сцене нового концертного зала «Симфония» Сахалинского госуниверситета музыканты впервые представили свою сольную программу. Оркестр был сформирован всего за несколько месяцев и включает 16 высококлассных музыкантов. Его художественным руководителем стал московский композитор Федор Сенчуков, который ранее уже работал с сахалинской культурой, создавая музыку для спектаклей. Сенчуков отметил, что идея создания оркестра принадлежит губернатору, и это вдохновило его на новую творческую задачу.
«Идею о создании джазового оркестра высказал губернатор Валерий Лимаренко. И когда мне предложили возглавить такой коллектив, меня это заинтересовало и вдохновило. Писать и исполнять музыку — знакомая стезя. Руководить оркестром — совсем другое. В коллективе объединились талантливые музыканты из разных уголков нашей необъятной Родины. Есть среди них и сахалинцы. Был кастинг, и многие очень хорошие музыканты откликнулись», — поделился руководитель Сахалинского джазового оркестра Федор Сенчуков.
С момента начала репетиций в сентябре коллектив собрал разнообразную программу, которая включает как классические произведения, так и современные хиты. В своем дебютном выступлении оркестр исполнил работы таких композиторов, как Генри Манчини и Куинси Джонс, которые признаны самыми красивыми произведениями. Игра музыкантов-виртуозов подарила зрителям настоящий праздник и получила бурные аплодисменты зала.
Первую часть концерта открыл детский духовой оркестр «БрaVo» под руководством дирижера Даниила Пака, который продемонстрировал мастерство юных музыкантов. Ребята продемонстрировали великолепное звучание труб, саксофонов, флейт и других духовых инструментов, исполнив шедевры классики и популярные хиты. Этот коллектив, созданный в 2022 году на базе центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска, уже зарекомендовал себя на всероссийских и международных конкурсах. Коллектив вошел в пятерку лучших детских духовых оркестров страны.
Губернатор Лимаренко подчеркнул важность развития культурной жизни в регионе и выразил уверенность в будущем джазовой музыки на Сахалине. Он отметил, что создание новых музыкальных коллективов и сотрудничество с Академией джаза открывает новые горизонты для местных талантов.
«Мы хотим, чтобы в нашем регионе насыщенность культурной жизни была, как в столичном городе. Мы уже создали симфонический и эстрадно-симфонический оркестры, талантливые сахалинские певцы из Академии Ларисы Долиной становятся популярными. У джаза на Сахалине — тоже большое музыкальное будущее. Джазовый оркестр дал свой первый концерт и очень тепло был встречен зрителями, которые услышали новое звучание и расширили для себя горизонты музыкального искусства», — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Новый коллектив активно сотрудничает с преподавателями Академии джаза Игоря Бутмана, что позволяет музыкантам постоянно совершенствоваться в мастерстве. Впереди у оркестра — большие творческие планы, концерты, музыкальные спектакли.
«Я просто в восторге! И от школьников, и от нового оркестра. Мы уже были на других концертах Сахалинского джазового фестиваля. Когда выступают звезды, чьи имена знает каждый, — это, конечно, услада для ушей. Но и наши музыканты показывают очень высокий уровень», — поделилась жительница Южно-Сахалинска Светлана Соловьева.
Напомним, что Валерий Лимаренко активно способствует тому, чтобы культура Сахалинской области вышла на новый уровень развития. По инициативе губернатора островного региона художники получили современные мастерские и выставочные площадки. Открылись новая сцена Чехов-центра и филиал Щукинского театрального института. Появился музыкальный театр, создан симфонический, эстрадно-симфонический и джазовый оркестры. 76-й сезон Сахалинской филармонии стал наиболее продуктивным за всю историю учреждения. Коллективы провели более 300 мероприятий, подготовили более 70 новых программ. Гостями концертов и других культурных событий стали свыше 140 тысяч человек.