Валерий Лимаренко: У джаза на Сахалине большое музыкальное будущее

9 ноября на сцене нового концертного зала «Симфония» Сахалинского госуниверситета музыканты впервые представили свою сольную программу. Оркестр был сформирован всего за несколько месяцев и включает 16 высококлассных музыкантов. Его художественным руководителем стал московский композитор Федор Сенчуков, который ранее уже работал с сахалинской культурой, создавая музыку для спектаклей. Сенчуков отметил, что идея создания оркестра принадлежит губернатору, и это вдохновило его на новую творческую задачу.