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Posted 12 ноября, 02:33

Published 12 ноября, 02:33

Modified 12 ноября, 02:35

Updated 12 ноября, 02:35

Дмитрий Демешин: Краевой онкоцентр получит до конца года еще 192 миллиона рублей

Дмитрий Демешин: Краевой онкоцентр получит до конца года еще 192 миллиона рублей

12 ноября 2024, 02:33
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН».
Хабаровский краевой клинический центр онкологии до конца текущего года получит дополнительно почти 192 миллиона рублей. Минувшим летом с просьбой о выделении средств губернатор края Дмитрий Демешин обращался председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

— Наш краевой онкоцентр получит до конца года дополнительно почти 192 млн рублей. Соответствующее распоряжение о выделении финансирования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Деньги пойдут практически во все регионы, но у нас — самая весомая доля. Закупим на них эндоскопическое оборудование, медики смогут с его помощью раньше и точнее выявлять рак. Сами знаете, что успех лечения в таких случаях в первую очередь зависит от ранней диагностики. Здравоохранение — всегда в зоне пристального внимания, и благодаря помощи Правительства РФ Хабаровскому краю мы сможем многое улучшить в части технического оснащения больниц и поликлиник. Работаем в этом направлении очень активно, ведь у этого вопроса нет цены — жизнь и здоровье людей бесценны! — прокомментировал губернатор Хабаровского края в своём телеграм-канале «ДЕМЕШИН».

Напомним, что вопрос о выделении дополнительных средств онкологическому центру был поднят во время визита Михаила Мишустина в Хабаровск в июле этого года. Стоит отметить, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.

#Хабаровский край
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