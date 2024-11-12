ЕР: Свыше 4 тыс. объектов образования отремонтируют до 2027 года

Posted 12 ноября, 16:26
Published 12 ноября, 16:26
Modified 12 ноября, 16:26
Updated 12 ноября, 16:26
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капитального ремонта объектов образования отметил, что партия будет тщательно контролировать процесс выполнения этих работ. Совещание прошло в формате видеоконференции с участием министра просвещения Сергея Кравцова, пишет mkset.ru.
Также Якушев упомянул, что программа расширилась и теперь включает детские сады и учреждения среднего профессионального образования. По его словам, в федеральный список вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. В планах также строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря депутаты и сенаторы от партии будут назначены для кураторства каждого объекта.
Он добавил, что с начала реализации программы капитального ремонта в 2022 году обновлено около 4500 школ, из которых 406 были отремонтированы в текущем году. Работы в свыше 280 зданиях школ планируется завершить до конца 2024 года.
По информации Владимира Якушева, все запланированные на текущий год ремонтные работы успешно завершены в Московской и Рязанской областях, а также в таких регионах, как Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченская Республика.
В рамках программы по строительству новых учебных учреждений было введено в эксплуатацию 1411 школ, что обеспечивает 850 тысяч мест для обучающихся. В 2024 году уже открыто 70 новых школ, и до конца года ожидается сдача еще 162 учебных заведений.
Врио секретаря генерального совета «Единой России» отметил, что с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года было построено 1682 детских сада, которые предоставляют 246 тысяч новых мест для детей.
Как сообщает сайт ER.RU, программа капитального ремонта образовательных учреждений реализуется «Единой Россией» в сотрудничестве с Министерством просвещения. Эта инициатива является частью народной программы партии и была озвучена президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ, начиная от проектирования и заканчивая приемкой, находятся под контролем общественных штабов, созданных в регионах «Единой Россией» и Минпросвещения.
С текущего года к программе присоединились новые регионы.
В Приморском крае ремонтируют 10 образовательных учреждений, включенных в программу капремонта. Работы на 6 объектах уже завершены, еще на 4 завершатся в 2025 году. Также три школы будут построены в следующем году.
Региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Новицкая отметила, что программам капремонта школ уделено особое внимание. «Депутаты всех уровней курируют данные объекты. Это сделано не только с целью проверки качества, но и с целью оказания помощи. Когда объединяются усилия — работа идёт хорошим темпом: можно согласовать своевременно материалы, освободить помещение, подготовить классы к проведению ремонтных работ. Подрядчик тоже должен осознавать важность соблюдения сроков — открытие школ к новому учебному году. Мы внимательно отслеживаем объекты с отставанием по срокам, стараемся помочь решить этот вопрос. И радуемся душой, когда видим качественно проведённый ремонт. Это вклад в повышение уровня образования и в развитие Приморья», — подчеркнула она.