ЕР: Свыше 4 тыс. объектов образования отремонтируют до 2027 года

Региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Новицкая отметила, что программам капремонта школ уделено особое внимание. «Депутаты всех уровней курируют данные объекты. Это сделано не только с целью проверки качества, но и с целью оказания помощи. Когда объединяются усилия — работа идёт хорошим темпом: можно согласовать своевременно материалы, освободить помещение, подготовить классы к проведению ремонтных работ. Подрядчик тоже должен осознавать важность соблюдения сроков — открытие школ к новому учебному году. Мы внимательно отслеживаем объекты с отставанием по срокам, стараемся помочь решить этот вопрос. И радуемся душой, когда видим качественно проведённый ремонт. Это вклад в повышение уровня образования и в развитие Приморья», — подчеркнула она.