На III Всероссийском форуме техпреда говорили о поддержке студенческих стартапов

В рамках панельной дискуссии они обсудили развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Своим опытом поделились представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса. Также участники говорили о трудностях, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.