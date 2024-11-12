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Posted 12 ноября, 17:59

Published 12 ноября, 17:59

Modified 12 ноября, 17:59

Updated 12 ноября, 17:59

На III Всероссийском форуме техпреда говорили о поддержке студенческих стартапов

На III Всероссийском форуме техпреда говорили о поддержке студенческих стартапов

12 ноября 2024, 17:59
На Третьем Всероссийском форуме «ТехПред-2024» присутствовали представители студенческих стартап-организаций, венчурных фондов и производственных предприятий.

Они говорили о развитии студенческого технологического предпринимательства в России, его вкладе в экономику и роли в обеспечении технологического суверенитета.

Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.

Напомним, федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на поддержку студенческих стартапов и формирование инновационной среды в вузах. Об этом пишет mkset.ru.

Одним из главных событий форума стал День инноватора. Это завершающее событие в четвертом потоке международной акселерационной программы «Академия инноваторов», организованной департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Среди участников — основатели техностартапов, топ-менеджеры, госслужащие.

В рамках панельной дискуссии они обсудили развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Своим опытом поделились представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса. Также участники говорили о трудностях, с которыми сталкиваются вузы при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что эффективным инструментом для развития университетского техпреда является объединение вузов в консорциумы. Это позволяет создавать синергию и использовать ресурсы разных учебных заведений для решения общих задач.

Алексей Усков, гендиректор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из челябинских вузов, где студенты могут работать с профильным оборудованием и решать реальные задачи бизнеса.

Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом использования инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». Студенты там изучают методологию правильного расчета проектов, а также осваивают навыки определения уникальности.

Форум можно назвать значимым шагом в развитии студенческого техпреда, поскольку его участники могут выработать совместные стратегии и найти пути для более тесного взаимодействия между вузами, бизнесом и государственными институтами в рамках формирования технологического потенциала России.

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