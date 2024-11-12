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Posted 12 ноября, 13:59

Published 12 ноября, 13:59

Modified 12 ноября, 13:59

Updated 12 ноября, 13:59

НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность за три квартала 2024 года

НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность за три квартала 2024 года

12 ноября 2024, 13:59
Фото: НОВИКОМ.
Опубликована бухгалтерская отчетность банка НОВИКОМ — дочернего предприятия государственной корпорации «Ростех».

За период с января по сентябрь 2024 года банк показал значительный рост финансовых показателей, а его кредитный портфель юридических лиц увеличился на 25,6%, достигнув 659,4 миллиарда рублей.

В банке связывают этот успех с устойчивой ресурсной базой и продуманной стратегией, что привело к росту прибыли до 22,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти вдвое превышает результаты аналогичного периода 2023 года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей. Об этом пишет newsnn.ru.

На 1 октября 2024 года активы банка достигли 839,6 миллиарда рублей, а капитал вырос на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистый комиссионный доход банка составил 1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 6,3%, а чистый процентный доход поднялся на 70%, составив 39,8 миллиарда рублей.

Руководство НОВИКОМа связывает успешные финансовые результаты с надежным бизнес-профилем, стабильной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается высокими кредитными рейтингами. АКРА недавно подтвердило рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом.

Этим летом акционеры на общем собрании решили выплатить дивиденды за 2023 год в размере 5,7 миллиарда рублей, направив эти средства на развитие промышленности в России.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, подчеркнула, что банк на протяжении трёх десятилетий тесно сотрудничает с предприятиями реального сектора экономики. Она отметила, что успешные финансовые результаты НОВИКОМа обусловлены его стратегией, полностью синхронизированной со стратегией акционера — «Ростеха». Георгиева добавила, что важными факторами успеха стали взвешенная политика управления рисками и длительное сотрудничество с ведущими предприятиями страны.

#Общество
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