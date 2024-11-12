НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность за три квартала 2024 года

В банке связывают этот успех с устойчивой ресурсной базой и продуманной стратегией, что привело к росту прибыли до 22,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти вдвое превышает результаты аналогичного периода 2023 года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей. Об этом пишет newsnn.ru.